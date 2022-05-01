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Поліцейські Житомирщини припинили незаконні автоперегони на трасі Київ-Чоп

Новини регіону / Житомирська область 22-травня, 2023, 07:419 prov 0
21 травня 2023 року працівники відділу поліції № 1, патрульна поліція Житомирської області спільно з спецпризначенцями РПОП припинили несанкціонований масовий захід і склали адмінматеріали на організатора.  
Місцем проведення організатори обрали ділянку автомобільної дороги державного значення М-06 Київ – Чоп (на даний час ця ділянка закрита для проведення капітального будівництва північного обходу міста Житомира).
Організатори заходу не погодили проведення перегонів з обласною військовою адміністрацією або ж з органами місцевої влади.
Нагадаємо: Законом України про «Про правовий режим воєнного стану» (ч.1 ст.19) в умовах правового режиму воєнного стану заборонено проведення масових зібрань та акцій.
Тож поліцейські припинили несанкціонований захід і склали на організатора адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 185-1 КУпАП.
Відділ комунікації поліції Житомирської області.
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