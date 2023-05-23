Кращих Знавців Біблії нагородили в Рівненській облраді





«Привчай юнака до дороги його, і він,

як постаріється, не уступиться з неї».

Приповісті 22:6



Сьогодні, 24 травня, в День слов’янської писемності і культури в Рівненській обласній раді відбулася церемонія нагородження переможців ІІ етапу обласної Олімпіади «Знавці Біблії». Учні з учієї області отримали дипломи та сертифікати на 5000 гривень від закордонних спонсорів.

Це символічно, бо саме Кирило і Мефодій – слов’янські просвітителі, які зробили величезний внесок у золотий фонд світової науки підтасували слов’янську писемність, використовуючи простий і зрозумілий алфавіт.

Найперше, це потрібно було для того, щоб перекласти Святе Письмо для служіння в церквах та монастирях, адже князь Володимир приніс на землі Русі Християнство, яке цього вимагало. Саме з цієї причини православна церква канонізувала цих слов’янських просвітителів і вважає їх рівноапостольними. Хоча, інші релігійні течії вважають цей крок неправильним, адже людина не може робити людину святою навіть за таку місію, яку виконали Кирило і Мефодій.

Уже 6 років поспіль, на Рівненщині відбувається ІІ (обласний) етап обласної учнівської олімпіади «Знавці Біблії». Головний організатор олімпіади, директор громадської спілки «Покликані перемагати», директор Дубенської гімназії "Премудрість", голова Національної дитячої ради західного регіону України Сергій Скоропляс.

«Рівненщина – єдина, де проходить олімпіада у такому форматі. І зростання кількості учасників підтверджує значний інтерес до предмету. Приємно радує і кількість вчителів, які хочуть донести біблійні істини до дітей. Дякую кожному вчителю, усім релігійним конфесіям, кожному, хто підтримує цю справу», - зазначив голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш.

Організаторами олімпіади є Громадська спілка "Покликані перемагати" та Рівненський ОІППО за підтримки Рівненської обласної ради, Департамент освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Сумка Самарянина ПРД, Рівненського обласного об'єднання Української Церкви ХВЄ ( Олександр Коток).

Цьогоріч учні Тинненського ліцею є не лише лідерами за кількістю учасників у І етапі VI обласної учнівської олімпіади "Знавці Біблії" у Сарненському районі, а й за кількістю призових місць. А учениця 11 класу Марина Смик в числі інших переможців Конкурсу отримала сертифікат на 5 тисяч гривень. Цей конкурс покликаний плекати християнські цінності, стимул зростати духовно.

Кількість дітей, які хочуть взяти участь в олімпіаді, щороку зростає. Приміром, цьогоріч в І етапі учасниками стали 25036 діток із 448 ЗЗСО Рівненщини. Учасниками олімпіади «Знавці Біблії» є школярі 3-11 класів загальноосвітніх шкіл Рівненщини. Є мета поширити олімпіаду на Всеукраїнському рівні, бо кожна людина має знати про свого Творця.



Єдиний екземпляр оригіналу Пересопницького (с. Пересопниця Рівненський район) Євангелія зберігається в Києві у бібліотеці Вернадського. І раз у 5 років його виносять за її межі у день інавгурації. На українській Першокнизі з 1991-го року присягали усі 6 Президентів України.

В обійсті Князя Острозького, на його кошт, засновника першого вищого освітньо-духовного закладу у Східній Європі, - побачила перша друкована книга в нашій країні - Острозька Біблія. Але найдавнішою писемною пам'яткою Українського Полісся є Нобельське Євангеліє, яке старше від Пересопницького на 41 рік. Написане 1520 року в селі Нобель Зарічненського району Рівненської області.

Біблія – унікальна Книга

Результатом підрахунків кількості книг у світі стало число 129864880, тобто у світі існує близько 130 млн книг, але до сьогодні Біблія лишається найпопулярнішою та найпоширенішею Книгою у світі. Є такі випадки, коли час від часу спалахує надпопулярність тієї, чи іншої книги, але це тимчасово, бо затьмарити унікальність Книги Книг не може ні яка людська творчість.

Понад 550 років тому німецький винахідник Йоганн Гутенберг розробив метод друкування за допомогою рухомих літер. Першою солідною книгою, яка вийшла з-під його преса, була Біблія. З того часу видано мільярди книжок на різноманітні теми. А втім, найвизначнішою серед них є Святе Письмо.

За підрахунками, вже надруковано понад 4,7 мільярда примірників цілої Біблії або якоїсь її частини. А це більше, ніж в 5 разів перевищує тираж другої штучно поширенішої книжки у світі — книжки з цитатами Мао Цзедуна.

Зовсім недавно лише за один рік було розповсюджено понад 50 мільйонів екземплярів цілої Біблії або її частин. У журналі «Ньюйорківець» повідомлялося: «Вже не перший рік Біблія користується найбільшим попитом серед читачів».

Біблія повністю або частково була перекладена на більш ніж 2400 мов. Отже, понад 90 відсотків мешканців землі може читати її рідною мовою.

Приблизно половина укладачів Біблії закінчили писати свої книги ще до народження Конфуція, знаменитого китайського філософа, і Сіддхартхи Гаутами, засновника Буддизму.

Біблія надихнула багатьох митців на створення всесвітньо відомих картин, а також музичних і літературних творів.

У різні часи видавалися закони, які забороняли читати Біблію, релігійні противники її спалювали, а науковці не раз піддавали сумніву її достовірність. Жодна інша книга не пережила такої сильної протидії. В радянському союзі була модною і поширеною цитата – «…скоро по телевізору покажуть останнього віруючого і останню Біблію в музеї». Однак попри все це Біблія не лише дійшла до наших днів, а й надалі залишається лідером у світі.

«Неможливо правильно правити світом без Бога і Біблії, інакше світ настигне хаос і безумство".

Джордж Вашингтон Рівненщина має неабияке відношення до розповсюдження слов’янської культури і писемності. Адже Рівненщина - унікальний край. Перші примірники друкованих чи переписаних книг Святого Письма на теренах Східної Європи з’явилися саме тут.Єдиний екземпляр оригіналу Пересопницького (с. Пересопниця Рівненський район) Євангелія зберігається в Києві у бібліотеці Вернадського. І раз у 5 років його виносять за її межі у день інавгурації. На українській Першокнизі з 1991-го року присягали усі 6 Президентів України.В обійсті Князя Острозького, на його кошт, засновника першого вищого освітньо-духовного закладу у Східній Європі, - побачила перша друкована книга в нашій країні - Острозька Біблія. Але найдавнішою писемною пам'яткою Українського Полісся є Нобельське Євангеліє, яке старше від Пересопницького на 41 рік. Написане 1520 року в селі Нобель Зарічненського району Рівненської області.Результатом підрахунків кількості книг у світі стало число 129864880, тобто у світі існує близько 130 млн книг, але до сьогодні Біблія лишається найпопулярнішою та найпоширенішею Книгою у світі. Є такі випадки, коли час від часу спалахує надпопулярність тієї, чи іншої книги, але це тимчасово, бо затьмарити унікальність Книги Книг не може ні яка людська творчість.Понад 550 років тому німецький винахідник Йоганн Гутенберг розробив метод друкування за допомогою рухомих літер. Першою солідною книгою, яка вийшла з-під його преса, була Біблія. З того часу видано мільярди книжок на різноманітні теми. А втім, найвизначнішою серед них є Святе Письмо.За підрахунками, вже надруковано понад 4,7 мільярда примірників цілої Біблії або якоїсь її частини. А це більше, ніж в 5 разів перевищує тираж другої штучно поширенішої книжки у світі — книжки з цитатами Мао Цзедуна.Зовсім недавно лише за один рік було розповсюджено понад 50 мільйонів екземплярів цілої Біблії або її частин. У журналі «Ньюйорківець» повідомлялося: «Вже не перший рік Біблія користується найбільшим попитом серед читачів».Біблія повністю або частково була перекладена на більш ніж 2400 мов. Отже, понад 90 відсотків мешканців землі може читати її рідною мовою.Приблизно половина укладачів Біблії закінчили писати свої книги ще до народження Конфуція, знаменитого китайського філософа, і Сіддхартхи Гаутами, засновника Буддизму.Біблія надихнула багатьох митців на створення всесвітньо відомих картин, а також музичних і літературних творів.У різні часи видавалися закони, які забороняли читати Біблію, релігійні противники її спалювали, а науковці не раз піддавали сумніву її достовірність. Жодна інша книга не пережила такої сильної протидії. В радянському союзі була модною і поширеною цитата – «…скоро по телевізору покажуть останнього віруючого і останню Біблію в музеї». Однак попри все це Біблія не лише дійшла до наших днів, а й надалі залишається лідером у світі.Джордж Вашингтон



