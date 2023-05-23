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ПЦУ переходить на новий календар. Коли буде Різдво, Великдень, Покрова і Миколая

Головна / Актуально / Політика 24-травня, 2023, 14:509 prov 0

"Раніше казали польські (католицькі) і українські (православні) свята, а сьогодні кажуть - українські і московські свята. Новий календар буде українським, а ті, хто залишаються на старому - трішечки на московському", - заявив ВВС Україна митрополит Вінницький Симеон на початку архиєрейського собору ПЦУ в Києві, який ухвалив рішення перейти на новий церковний календар.

Православна церква України - найпопулярніша релігійна організація країни - сьогодні затвердила повний перехід на новий календар. Раніше про таке ж рішення повідомила Українська греко-католицька церква.

Тож вже з 1 вересня більшість християн України можуть почати відзначати релігійні свята по-новому. Різдво буде 25 грудня, а не 7 січня. Так само змістяться й інші свята - такі як Покрова (1 жовтня), Водохреще (6 січня) і Миколая (6 грудня).

Але це не стосуватиметься Великодня і деяких інших свят, зокрема Трійці. Далі ми пояснимо, чому саме їх відзначатимуть по-старому.

Рішення про перехід на новий календар ПЦУ ухвалила на архієрейському соборі - зібранні усіх єпископів. Він відбувається у Києві в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври і має завершитись після опівдня.

Проти переходу проголосував один єпископ, ще один утримався.

Формально потім перехід ще має схвалити помісний собор церкви 27 липня 2023 року за участю мирян. Проте, як заявили ВВС предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній та низка інших епископів, питання вже вирішене, з 1 вересня перехід буде.

Перехід на новий календар став важким кроком, на який не наважувались десятиріччями. Церковники боялись, що люди не сприймуть реформу і будуть святкувати по-старому. Чи будуть переходити до УПЦ Московського патріархату, яка, як і РПЦ, проти впровадження календарної реформи.

Проте після повномасштабного вторгнення Росії це питання набуло політичного забарвлення і більшість українців висловили підтримку такому кроку. Це питання почали сприймати як рух "Геть від Москви!"

Різниця між старим Юліанським і новим Григоріанським календарем складає 13 днів.

Світська Україна разом з більшістю інших країн вже більше 100 років живе за точнішим - григоріанським календарем, запровадженим у XVI ст.

Джерело.
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