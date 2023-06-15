В Рівному журналісту підпалили автівку

Як зазначив журналіст, він подав заяву та надав необхідні свідчення і
сподівається на швидке та неупереджене розслідування цього підпалу
правоохоронними органами.
Що може спонукати підпалити автомобіль людині, яка немає бізнесів, майновихІсаєв розповів, що працював у критичній журналістиці протягом
спорів, не причетна до нелегального видобутку бурштину, не є представником,
якогось кримінального угрупування і не займається політикою? Хіба тільки її
професійна діяльність. – йдеться у допису.
усього свого життя. І вважає, що єдиним результатом мого нічного підпалу
автомобіля була його професійна діяльність, якої хтось дуже боїться. До того,
цей «хтось», зазначає Влад, що ця людина така божевільна, що навіть не змогла
сказати своє «фе» йому в очі. А просто підпалила автомобіль.
Джерело.