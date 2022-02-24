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Європарламент закликав НАТО запросити Україну до альянсу

Головна / Війна з московитами / Україна і світ 15-чер, 2023, 15:489 prov 0
Європейський парламент закликали країни НАТО виконати свої зобов’язання перед Україною та запросити її до Альянсу.
Резолюцію ухвалили 425 голосами "за", 38 "проти" та 42 "утрималися", повідомляє пресслужба Європарламенту.
Євродепутати наголосили, що очікують, що "процес приєднання розпочнеться після закінчення війни та буде завершено якомога швидше".
"Поки не буде досягнуто повного членства, ЄС та його країни-члени разом із союзниками по НАТО та партнерами-однодумцями повинні тісно співпрацювати з Україною, щоб розробити тимчасові рамки для гарантій безпеки, які мають бути запроваджені одразу після війни", — зазначили парламентарі.
У ЄП також наголосили, що інтеграція України як до НАТО, так і до ЄС посилить регіональну та глобальну безпеку та зміцнить зв’язки між Україною та євроатлантичною спільнотою.

Що відомо про перспективи вступу України в НАТО

30 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ. У цьому питанні Україна орієнтується на досвід Фінляндії і Швеції. Поки українська сторона чекатиме на затвердження від всіх членів Альянсу, вона пропонує реалізувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України згідно з Київським безпековим договором.
Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30-ти союзників.
Президенти 9 країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО. Серед них — лідери Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Словаччини. Також про підтримку вступу України до Альянсу заявила Канада. У Білому домі вважають, що вступ України в НАТО"не на часі".
Джерело.
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