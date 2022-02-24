« Пізнайте Істину і Істина зробить вас вільними…»



03 листопада Рівненщину відвідав голова Національної спілки журналістів України - Сергій Томіленко. Разом з головою Рівненської обласної організації Національної спілки журналістів України Дмитром Тарасюком відзначили Почесними грамотами НСЖУ кращих журналістів краю, людей причетних до журналістики. Сергій Томіленко розповів про акцію - «Воєнні злочини проти журналістів не мають залишатись безкарними», яку НСЖУ провела 01 листопада в Києві в Національному музеї історії України в Другій світовій війні.



Істинна журналістика – є дуже цінною та актуальною в наш час, адже це є Другий фронт. Дуже важливо людям і світу донести правду. Саме не проплачені «роялі в кустах», а відданні своїй справі принципові журналісти зламали стереотипи російської брехливої пропаганди, що ширилася світом десятиліттями. Істинна журналістика – є дуже цінною та актуальною в наш час, адже це є Другий фронт. Дуже важливо людям і світу донести правду. Саме не проплачені «роялі в кустах», а відданні своїй справі принципові журналісти зламали стереотипи російської брехливої пропаганди, що ширилася світом десятиліттями.

Сергій Томіленко зазначив, що натхненний душевною зустріччю із журналістською спільнотою в Сарнах, відвідинами редакції газети «Сарненські новини» та радіо «Полісся», знайомством та ефіром на крутому рівненському телеканалі ITV.

Перед присутніми також виступила маріупольська журналістка Ірина Гусак, яка знайшла прихисток в Сарнах. Минулого року в березні Спілка тримала зв'язок із колегами з Маріуполя та допомагала рятуватися журналістам.

Голова НСЖУ закликав міжнародні організації та українську владу посилити свій вплив, тиск на росію, незважаючи не те, що вона не дотримується жодних конвенцій й правил.

Світлана Коток, член НСЖУ