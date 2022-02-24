03 листопада Рівненщину відвідав голова Національної спілки журналістів України - Сергій Томіленко. Разом з головою Рівненської обласної організації Національної спілки журналістів України Дмитром Тарасюком відзначили Почесними грамотами НСЖУ кращих журналістів краю, людей причетних до журналістики. Сергій Томіленко розповів про акцію - «Воєнні злочини проти журналістів не мають залишатись безкарними», яку НСЖУ провела 01 листопада в Києві в Національному музеї історії України в Другій світовій війні.
Істинна журналістика – є дуже цінною та актуальною в наш час, адже це є Другий фронт. Дуже важливо людям і світу донести правду. Саме не проплачені «роялі в кустах», а відданні своїй справі принципові журналісти зламали стереотипи російської брехливої пропаганди, що ширилася світом десятиліттями.
Сергій Томіленко зазначив, що натхненний душевною зустріччю із журналістською спільнотою в Сарнах, відвідинами редакції газети «Сарненські новини» та радіо «Полісся», знайомством та ефіром на крутому рівненському телеканалі ITV.
Перед присутніми також виступила маріупольська журналістка Ірина Гусак, яка знайшла прихисток в Сарнах. Минулого року в березні Спілка тримала зв'язок із колегами з Маріуполя та допомагала рятуватися журналістам.Світлана Коток, член НСЖУ
Голова НСЖУ закликав міжнародні організації та українську владу посилити свій вплив, тиск на росію, незважаючи не те, що вона не дотримується жодних конвенцій й правил.
Голова НСЖУ закликав міжнародні організації та українську владу посилити свій вплив, тиск на росію, незважаючи не те, що вона не дотримується жодних конвенцій й правил.