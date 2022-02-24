Судитимуть шістьох «реабілітологів», які насильно утримували людей

"Незаконні заробітки" ще наприкінці 2022 року організував житель Вінничини. Він на території трьох областей України облаштував реабілітаційні центри, у яких під "маскою" допомоги людям примусово утримував пацієнтів.Допомагали "оздоровлювати" клієнтів п'ятеро спільників. Усі вони свого часу також зловживали наркотиками та алкоголем."Родичам зловмисники розповідали, що у їхніх центрах комфортні умови й працюють тут висококваліфіковані лікарі, які гарантують стовідсоткове позбавлення від залежностей", - розповідає керівник міграційної поліції Олександр Буняк.Насправді ж усе було набагато гірше - люди проживали по п'ятеро у кімнатах, на вікнах були решітки без ручок, а двері завжди зачинені. На вулицю підопічні могли виходити лише під наглядом працівників, а про телефон на період "лікування" сказали забути.За ці послуги реабілітологи брали від 8 до 20 тисяч гривень в місяць.Слідчі та оперативники, спільно із працівниками кримінального аналізу, зібравши достатню доказову базу, усім членам групи оголосили підозру відповідно до частини 3 статті 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки) й скерували провадження до суду.