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Судитимуть шістьох «реабілітологів», які насильно утримували людей

Новини регіону / Тернопільська область 29-гру, 2023, 10:369 prov 0
Позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років загрожує шістьом чоловікам. Їм слідчі-детективи інкримінують незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене організованою групою. Справу фігурантів поліцейські Тернополя скерували до суду."Незаконні заробітки" ще наприкінці 2022 року організував житель Вінничини. Він на території трьох областей України облаштував реабілітаційні центри, у яких під "маскою" допомоги людям примусово утримував пацієнтів.
Допомагали "оздоровлювати" клієнтів п'ятеро спільників. Усі вони свого часу також зловживали наркотиками та алкоголем."Родичам зловмисники розповідали, що у їхніх центрах комфортні умови й працюють тут висококваліфіковані лікарі, які гарантують стовідсоткове позбавлення від залежностей", - розповідає керівник міграційної поліції Олександр Буняк.
Насправді ж усе було набагато гірше - люди проживали по п'ятеро у кімнатах, на вікнах були решітки без ручок, а двері завжди зачинені. На вулицю підопічні могли виходити лише під наглядом працівників, а про телефон на період "лікування" сказали забути.
За ці послуги реабілітологи брали від 8 до 20 тисяч гривень в місяць.
Слідчі та оперативники, спільно із працівниками кримінального аналізу, зібравши достатню доказову базу, усім членам групи оголосили підозру відповідно до частини 3 статті 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки) й скерували провадження до суду.
Відділ комунікації поліції Тернопільської області.
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