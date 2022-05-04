Торгували гуманітарною допомогою, зброєю та допомагали з виїздом за кордон: на Рівненщині судитимуть учасників злочинної організації

Про це повідомили у Нацполіції.
Як встановили поліцейські, організував угруповання 45-річний підприємець. Залучив як спільників ще вісім місцевих мешканців віком від 24-х до 71-го року. Злочинний бізнес вони побудували на продажі гуманітарної допомоги, збуті зброї та «схемі» виїзду чоловіків призовного віку за кордон.
Організатор чітко розподілів функції між спільниками: отримання гуманітарних вантажів, їх перевезення до місць зберігання, розвантаження, сортування та зберігання, а також безпосередній продаж допомоги.
Фігуранти підробляли документи, за якими військову амуніцію, одяг, медичні препарати, автомобілі тощо нібито отримують благодійні організації. Одержану в такий спосіб гуманітарку замість передачі благодійникам відвозили у заздалегідь підготовлені складські приміщення. Надалі реалізовували ці товари населенню та тим же благодійникам за гроші. Сума отриманого прибутку становить майже 9 млн грн. Частину злочинних коштів легалізували шляхом придбання кількох автівок для власного користування.
Окрім того, в межах даного кримінального провадження були задокументовані факти незаконного збуту зброї, боєприпасів до неї та вибухових речовин. Також ділки допомагали громадянам призовного віку виїхати за кордон.
Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів товари гуманітарної допомоги та транспортні засоби на понад 11 млн грн. Також вилучили зброю, наркотичні речовини, бурштин.
На підставі отриманих доказів організатору та його спільникам, залежно від ролі та участі у злочинному бізнесі, поліцейські повідомили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 201-2 (замах на продаж та продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у особливо великому розмірі, під час воєнного стану);
- ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
- ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину);
- ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами, а також участь у ній);
- ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
- ст. 309 (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах);
- ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене в умовах воєнного стану організованою групою осіб).
Джерело.