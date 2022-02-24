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Таксист із Сарн постане перед судом за сутенерство та звідництво

Рівненська область / Новини регіону 31-гру, 2023, 10:309 prov 2
Слідчі закінчили досудове розслідування та скерували кримінальне провадження із обвинувальним актом відносно 24-річного жителя райцентру.
Сарненчанин, який підробляв таксистом, організував «бізнес» із надання сексуальних послуг чоловікам за грошову винагороду. Через особистих знайомих він підшуковував дівчат, а своїм пасажирам пропонував отримати інтимні послуги.
Молодик відвозив клієнтів в орендовані номери в готелі. Послуги дівчат коштували від 2000 до 3000 гривень за годину. Зловмисник отримував гроші за послуги від клієнтів, частину з яких віддавав дівчатам.
22 вересня після передачі коштів зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів.
Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою, із правом внесення застави, яку підозрюваний сплатив.
Поліція Рівненщини.
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