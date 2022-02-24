Як їсти м’ясо, шоколад та картоплю і при цьому худнути?

Щоб підтримувати красиву фігуру і здорову вагу, необов’язково строго обмежувати себе в харчуванні: досить просто відмовитися від зовсім шкідливих продуктів, що містять легкі вуглеводи, додані цукор і сіль, а також транс-жири. А якщо хочеться прискорити процес, то можна поєднувати звичні продукти — і худнути легко і швидко.
Картопля
Яловичина
Молочні продуктиЯк би вам не хотілося схуднути, ви ні в якому разі не повинні відмовлятися від молочних продуктів або замінювати їх на знежирені. У молоці, сирі, сметані, йогурті і навіть морозиві міститься кальцій, якого ніколи не буває багато (і який жінки активно втрачають після 40 років і особливо в період менопаузи). А корисний молочний жир допомагає підтримувати здоров’я серцево-судинної системи і навіть знижує ризик діабету другого типу. Якщо ж ви хочете зробити молоко ще більш корисним, підігрійте його і додайте трохи куркуми. Одержаний напій стане відмінним профілактичним засобом від запальних процесів, поліпшить чутливість до інсуліну і навіть знизить артеріальний тиск.
ЯйцяЧи не самі продукти дієтологів і фахівців з харчування — це яйця. З них можна приготувати ідеальний сніданок, вони допоможуть миттєво вгамувати голод, в них багато корисних вітамінів (в тому числі вітаміну D) і вони відмінно допомагають підтримувати красиву фігуру і здорову вагу. Хочете зробити страви з яєць ще корисніше? Додайте до звичної яєчні трохи солодкого перцю: в ньому багато вітаміну С, який збільшує окислення жирів. Якщо ваша вага застряг на “плато” і ви ніяк не можете схуднути, почніть їсти яйця з солодким перцем — має допомогти.
ШоколадЯкщо ви дбаєте про здоров’я і красу, вам ні в якому разі не можна відмовлятися від шоколаду: два-три квадратика цих ласощів варто з’їдати щодня. Але тільки стежте за тим, щоб шоколад був чорним, з високим вмістом какао (не менше 70%) і з мінімальною часткою цукру. У какао багато антиоксидантів, які позитивно позначаються на стані судин, серця, покращують роботу мозку, а також кофеїн, який прискорює метаболізм. Якщо ж ви хочете зробити шоколад ще більш корисним, вибирайте той, що з червоним перцем: капсаїцин, що міститься в ньому, прискорює процес спалювання жиру і допомагає «розігнати» метаболізм.
Джерело.