Рівне:

Створення та просування сайтів

Як їсти м’ясо, шоколад та картоплю і при цьому худнути?

Порадниця / Здоровя 03-лют, 2024, 07:349 prov 0
Картопля з м’ясом і молоком може бути дуже навіть дієтичною їжею, головне – знати маленький секрет!
Щоб підтримувати красиву фігуру і здорову вагу, необов’язково строго обмежувати себе в харчуванні: досить просто відмовитися від зовсім шкідливих продуктів, що містять легкі вуглеводи, додані цукор і сіль, а також транс-жири. А якщо хочеться прискорити процес, то можна поєднувати звичні продукти — і худнути легко і швидко.

Картопля

Яловичина

Молочні продукти

Як би вам не хотілося схуднути, ви ні в якому разі не повинні відмовлятися від молочних продуктів або замінювати їх на знежирені. У молоці, сирі, сметані, йогурті і навіть морозиві міститься кальцій, якого ніколи не буває багато (і який жінки активно втрачають після 40 років і особливо в період менопаузи). А корисний молочний жир допомагає підтримувати здоров’я серцево-судинної системи і навіть знижує ризик діабету другого типу. Якщо ж ви хочете зробити молоко ще більш корисним, підігрійте його і додайте трохи куркуми. Одержаний напій стане відмінним профілактичним засобом від запальних процесів, поліпшить чутливість до інсуліну і навіть знизить артеріальний тиск.

Яйця

Чи не самі продукти дієтологів і фахівців з харчування — це яйця. З них можна приготувати ідеальний сніданок, вони допоможуть миттєво вгамувати голод, в них багато корисних вітамінів (в тому числі вітаміну D) і вони відмінно допомагають підтримувати красиву фігуру і здорову вагу. Хочете зробити страви з яєць ще корисніше? Додайте до звичної яєчні трохи солодкого перцю: в ньому багато вітаміну С, який збільшує окислення жирів. Якщо ваша вага застряг на “плато” і ви ніяк не можете схуднути, почніть їсти яйця з солодким перцем — має допомогти.

Шоколад

Якщо ви дбаєте про здоров’я і красу, вам ні в якому разі не можна відмовлятися від шоколаду: два-три квадратика цих ласощів варто з’їдати щодня. Але тільки стежте за тим, щоб шоколад був чорним, з високим вмістом какао (не менше 70%) і з мінімальною часткою цукру. У какао багато антиоксидантів, які позитивно позначаються на стані судин, серця, покращують роботу мозку, а також кофеїн, який прискорює метаболізм. Якщо ж ви хочете зробити шоколад ще більш корисним, вибирайте той, що з червоним перцем: капсаїцин, що міститься в ньому, прискорює процес спалювання жиру і допомагає «розігнати» метаболізм.
Джерело.
Схожі новини
Чим годувати дитину
Порадниця

Чим годувати дитину

Як рахувати калорії і худнути
Порадниця

Як рахувати калорії і худнути

Кава – гаряча любов на все життя
Порадниця

Кава – гаряча любов на все життя

Догляд за ротовою порожниною
Здоровя

Догляд за ротовою порожниною

Як боротися із зайвою вагою?
Здоровя

Як боротися із зайвою вагою?

Сайт безкоштовних оголошень Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору