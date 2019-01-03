Чим годувати дитину

У житті сучасної людини дуже багато що залежить від способу харчування і якості вживаних продуктів. Але якщо дорослий може дозволити собі їсти все що завгодно, не особливо дбаючи про якість споживаного, то для організму дитини така нерозбірливість може привести до плачевних наслідків. У ранньому віці (до року) все дуже просто: малюк вживає грудне молоко, що містить всі необхідні мікро і макроелементи, або спеціальну суміш, так само багату вітамінами. Перші складнощі починаються з введенням першого прикорму. Серед них і небезпека виникнення алергії, і виникнення кольок, і перші смакові переваги. Також багато труднощів виникає при здійсненні покупок, так як в сучасних магазинах складно знайти щось дійсно натуральне, що не напхане масою консервантів. Це, звісно, не стосується продуктів харчування Фрісо. З асортиментом та якістю тут все ОК!
Обов'язкові і небажані продукти
Харчування дитини обов'язково має включати велику кількість клітковини і білків для повноцінного функціонування і зростання організму. Це означає, що в раціон потрібно включити фрукти і овочі, але переважно ті, які ростуть на батьківщині, а не в екзотичних країнах - груші, яблука, сливи, помідори, огірки та зелень. З усього цього можна робити салати, компоти, смузі, пюре і свіжовичавлені соки - тут все залежить від смакових уподобань малюка. Продукт, який дитина пробує вперше, краще давати спочатку в невеликих кількостях, щоб уникнути можливої алергії. Також важливо вживати рибу і м'ясо, переважно у відварному вигляді або приготованими на пару. Купувати ці продукти краще в перевірених магазинах, а не на стихійних ринках. Якщо дитина не дуже любить яловичину або свинину, його можна замінити квасолею, м'ясом птиці або морепродуктами в помірній кількості.
Як нагодувати примхливу дитину?
Часто буває так, що нагодувати дитину просто неможливо - він або є дуже мало, або постійно відмовляється від запропонованої їжі, при цьому ніякі вмовляння і хитрощі батьків не допомагають. Як же нагодувати малюка з користю для здоров'я, без істерик і зайвої витрати нервів? Вирішити цю проблему допоможуть кілька корисних рекомендацій:
• У процесі годування краще дотримуватися режиму - між ранковими, денними і вечірніми трапезами не повинно бути проміжків довжиною понад чотири години
• У перервах між їжею бажано виключити перекушування і надмірне вживання рідини безпосередньо перед їжею
• Солодке і інші улюблені ласощі можна давати тільки після вживання основних страв
• У дитини повинна бути своя посуд і місце за столом
• Після активних ігор спочатку краще зробити спокійний перерву, а вже після приступати до їжі.