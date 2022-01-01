Звіт ООН: росія за зиму стратила 32 українських військовополонених

Моніторингова місія ООН отримала перевірені повідомлення про страту з боку російських окупантів щонайменше 32 українських військовополонених упродовж цієї зими. Це значно більше, ніж у попередні періоди.
Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).
Це вже 38-й звіт місії ООН щодо ситуації з правами людини в Україні, який охоплює період з 1 грудня 2023-го по 29 лютого 2024 року. Експерти провели інтерв’ю з 60 українськими військовими, нещодавно звільненими з полону.
«Майже кожен з опитаних нами українських військовополонених розповідав, як російські військовослужбовці чи чиновники катували їх під час перебування в полоні, застосовуючи неодноразові побиття, електрошок, погрози розстрілу, тривалі стресові пози та імітацію розстрілу», – сказала голова ММПЛУ Даніель Белл.
У звіті надали достовірні повідомлення «про страту щонайменше 32 українських військовополонених у 12 окремих випадках в період з грудня 2023 до лютого 2024 року, що значно більше, ніж за будь-який з попередніх періодів».
«ММПЛУ провела незалежну верифікацію трьох зі згаданих випадків», — йдеться у звіті.
ООН також наводить дані про інтерв’ю з 44 російськими військовополоненими, які, хоча й не заявляють про тортури в офіційних місцях утримання, давали «свідоцтва про тортури та жорстоке поводження в місцях їхнього тимчасового перебування після евакуації з поля бою».
Окрім того, звіт місії містить інформацію про насильство російської адміністрації щодо жителів окупованих територій України, зокрема йдеться про вбивства цивільних осіб, свавільні затримання та обмеження свободи висловлення поглядів.