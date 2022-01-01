Жінка виконала вказівки «банкіра» і втратила майже 57 000 гривень

Телефонне шахрайство – це вид шахрайства, коли аферист телефонує і переконує жертву повідомити особисту, фінансову чи конфіденційну інформацію або ж переказати гроші.За допомогою до снятинських поліцейських звернулась 41-річна мешканка Снятинської ТГ із заявою про вчинене щодо неї банківського шахрайства.Як стало відомо, до жінки зателефонував нібито банківський працівник. Аферист повідомив, що їй необхідно активувати банківську карту. А після цього назвати код, який надіслали на мобільний телефон. Надалі потерпіла виконала вказівки співрозмовника. Відтак з її рахунку пройдисвіти списали по майже 57 тисяч гривень.Якщо телефонує нібито працівник банку, скажіть, що ви зараз перетелефонуєте самостійно на офіційний номер банку, який вказаний на платіжній картці.– запитують термін дії картки, тризначний номер на звороті картки, паролі, коди банків та мобільних операторів;– керують у телефонній розмові вашими діями (просять зробити трансакцію, встановити програму на ваш пристрій);– просять сфотографувати та переслати/надати фото платіжної картки;– лякають, що ваша картка заблокована, а злочинці зламали рахунок;– просять перейти за посиланням та зазначити всі персональні дані та реквізити платіжної картки.Що робити, якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв?– Якщо ви стали жертвою шахраїв в інтернеті, перше, що потрібно зробити – звернутися в поліцію. Зателефонуйте за номером 102 або вирушайте до найближчого відділення поліції, зібравши всі докази факту шахрайства.