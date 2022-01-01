Жінка виконала вказівки «банкіра» і втратила майже 57 000 гривень

Телефонне шахрайство – це вид шахрайства, коли аферист телефонує і переконує жертву повідомити особисту, фінансову чи конфіденційну інформацію або ж переказати гроші.
За допомогою до снятинських поліцейських звернулась 41-річна мешканка Снятинської ТГ із заявою про вчинене щодо неї банківського шахрайства.
Як стало відомо, до жінки зателефонував нібито банківський працівник. Аферист повідомив, що їй необхідно активувати банківську карту. А після цього назвати код, який надіслали на мобільний телефон. Надалі потерпіла виконала вказівки співрозмовника. Відтак з її рахунку пройдисвіти списали по майже 57 тисяч гривень.
Важливі поради:
Якщо телефонує нібито працівник банку, скажіть, що ви зараз перетелефонуєте самостійно на офіційний номер банку, який вказаний на платіжній картці.
Припиніть розмову, якщо:
– запитують термін дії картки, тризначний номер на звороті картки, паролі, коди банків та мобільних операторів;
– керують у телефонній розмові вашими діями (просять зробити трансакцію, встановити програму на ваш пристрій);
– просять сфотографувати та переслати/надати фото платіжної картки;
– лякають, що ваша картка заблокована, а злочинці зламали рахунок;
– просять перейти за посиланням та зазначити всі персональні дані та реквізити платіжної картки.
Що робити, якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв?
– Якщо ви стали жертвою шахраїв в інтернеті, перше, що потрібно зробити – звернутися в поліцію. Зателефонуйте за номером 102 або вирушайте до найближчого відділення поліції, зібравши всі докази факту шахрайства.
Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини