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Правоохоронці викрили організатора секс-вечірок на Львівщині

Новини регіону / Львівська область 01-кві, 2024, 16:039 prov 39
Поліцейські викрили організатора секс-вечірок у Львівській області під назвою «Порядної галицької вечірки», його підозрюють у «звідництві для розпусти». Суд уже обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Із матеріалів справи відомо, що наприкінці грудня 2023 року підозрюваний орендував будинок для проведення «Порядної галицької вечірки». Напередодні він створив групу в Telegram, у якій на момент викриття правоохоронцями, було 63 людей. У цій групі пояснювали правила поведінки на вечірці: усі мали здати свої мобільні телефони, діяв тематичний дрес-код, а також учасники могли займатись сексом чи вчиняти інші сексуальні дії за добровільної згоди.
Для участі у секс-вечірці кожен учасник мав пройти співбесіду із організатором по відеозв’язку, а також заплатити за вхід (від 700 до 3500 грн – залежно від статі та того, чи людина прийде сама, чи з парою). Після оплати організатор надсилав «персональні номери на вечірку», які люди мали назвати при вході в будинок.
«Порядну галицьку вечірку» проводили наприкінці грудня 2023 року у приватному будинку, який організатор орендував на одну ніч за 16 тис. грн. У матеріалах справи прихована адреса будинку, тож невідомо, де саме він розташований. Учасникам надавали презервативи, лубриканти і тд. За даними правоохоронців, під час вечірки її учасники вчиняли «розпусні дії та вступали у статеві зносини між собою». Поліція викрила організатора, уродженця села Заставне неподалік Львова, та 22 березня 2024 року повідомила йому про підозру у кримінальному правопорушенні, а саме «звідництві для розпусти».
Галицький районний суд Львова уже обрав чоловіку міру запобіжного заходу – нічний домашній арешт на два місяці. Досудове розслідування триває, за вчинення кримінального правопорушення підозрюваному загрожує покарання – до п’яти років тюрми.
Джерело.
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