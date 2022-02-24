Велика Британія розглядає можливість передати Україні прототип лазерної зброї DragonFire

Британія планує додати лазерні DragonFire до свого арсеналу до 2027 року, але працює над тим, щоб побачити, чи зможе вона надіслати прототипи в Україну раніше. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє The Daily Telegraph, пише УНН.
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Зазначається, щоміністр оборони Британії Грант Шаппс перевірив лабораторію лазерного озброєння DragonFire. За його словами, затримки з впровадженням нових збройових технологій - це "найбільша трата грошей на оборону".
Що я хочу зробити, так це прискорити процес, який зазвичай дуже тривалий, можливо, до 10 років, до набагато коротшого періоду часу і розгорнути його потенційно на кораблях і потенційно на суші,Шаппс зазначив, що Велика Британія планує додати DragonFire до свого арсеналу до 2027 року, але розглядає можливість відправити прототипи до України раніше, навіть якщо вони не будуть доопрацьовані на 100 відсотків.
Скажімо так, він не обов'язково має бути на 100 відсотків ідеальним, щоб українці, можливо, отримали його. Наразі це, як і раніше, дата 2027 року, але, звісно, я подивлюся, що ми можемо зробити, щоб прискорити її,Довідково
Зброя працює за допомогою фокусування 37 каналів лазерних променів потужністю 1,5 кВт, розташованих у формі шестикутника, і поєднання їх із дзеркалами для злиття та посилення потужності. Це фізичне явище, відоме як конструктивна інтерференція.
Тім Кендалл, старший лазерний фізик DSTL, який допомагав створювати DragonFire, сказав, що це створює "ідеальний лазерний промінь", який можна випустити через телескопічну лінзу.
Зброя невидима і безшумна, оскільки довжина хвилі світла становить близько одного мікрона, що не видно людським оком і близьке до інфрачервоного спектра світла.
Випробування зброї, виготовленої з майже повністю спеціально розробленою системою наведення та готовими лазерними деталями, знищили безпілотники та спричинили вибухи мінометів менш ніж за п’ять секунд.
DragonFire працює зі швидкістю світла, але його радіус дії все ще засекречений. Він миттєво перетворює поверхню металу на плазму з температурою 3000C і може пропалити листовий метал, фюзеляж і зброю за лічені секунди.
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