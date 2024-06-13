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Україна та США уклали безпекову угоду на 10 років

Головна / Війна з московитами 14-чер, 2024, 07:449 prov 0
Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський підписали в Італії на саміті G7 10-річну двосторонню угоду про безпеку для посилення оборонних спроможностей Києва.
 Угода, підписана на полях саміту "Групи семи" в Італії, має стати кроком на шляху до "майбутнього членства України в НАТО" та підтверджує підтримку Сполученими Штатами Києва в захисті суверенітету й територіальної цілісності.
"Для забезпечення безпеки України обидві сторони визнають, що Україна потребує значної військової сили, потужного потенціалу та постійних інвестицій у свою оборонно-промислову базу, які б відповідали стандартам Північноатлантичного Альянсу", – йдеться в тексті договору.
Там також закріплений намір США  надавати довгострокову матеріальну, навчальну та консультативну, технічну, розвідувальну, безпекову, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для "розвитку українських сил безпеки і оборони, здатних захистити суверенну, незалежну, демократичну Україну і стримати майбутню агресію".
У разі збройного нападу на Україну або загрози такого нападу американські та українські посадовці, згідно з угодою, зустрінуться протягом 24 годин, щоб проконсультуватися та визначити, які додаткові оборонні потреби потрібні Україні.
Після Японії Сполучені Штати стали 16-ою країною, з якою Україна підписала двосторонню безпекову угоду, та останньою країною "Групи семи", з якою вона була укладена.
Втім, у США визнають, що потенційно будь-який наступний президент Сполучених Штатів може вийти з безпекової угоди з Україною, оскільки вона не передбачає ратифікації Конгресом. 
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
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