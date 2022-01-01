Як українське суспільство змінилося під час війни. Опитування до 33-річчя Незалежності

У порівнянні з минулим роком трійка об’єднуючих факторів у суспільстві залишається незмінною: спільний ворог, який несе велику загрозу, відчуття своєї приналежності до української нації та спільне бачення майбутнього країни.

Однак у переліку роз’єднуючих факторів наперед виходять різні погляди на рішення керівництва країни та різні політичні погляди, тоді як ще рік назад ключове значення відігравав чинник соціального статусу та рівня матеріальної забезпеченості.



Українське суспільство стає толерантнішим до іноземців. Міграційні зрушення, спричинені повномасштабним вторгненням, досвід біженства та життя в незнайомих культурах залишили свій відбиток на ставленні українців до мігрантів з інших країн – ця позитивна тенденція спостерігається як у покращенні ставлення до іноземців, які переїхали жити в Україну, та і до тих, хто релокувався в Україну, щоб працювати тут.

Міграційні зрушення, спричинені повномасштабним вторгненням, досвід біженства та життя в незнайомих культурах залишили свій відбиток на ставленні українців до мігрантів з інших країн – ця позитивна тенденція спостерігається як у покращенні ставлення до іноземців, які переїхали жити в Україну, та і до тих, хто релокувався в Україну, щоб працювати тут.

Майбутнє після перемоги: які виклики та можливості бачать українці. Більше половини респондентів переконані, що війна стане поштовхом до посилення оборонної спроможності України.

Більше половини респондентів переконані, що війна стане поштовхом до посилення оборонної спроможності України. Оновлення / відновлення інфраструктури та міст бачиться опитаним одночасно і як можливість, і як виклик.

Також українці розраховують, що після перемоги наша країна отримає економічну світову підтримку, відбудеться поштовх до розвитку бізнесу, а отриманий міжнародний досвід можна буде застосувати у розвитку України.









У суспільстві вже зараз сформоване усвідомлення викликів, які чекають на Україну після завершення війни. Серед них і економічне відновлення, і необхідність відновлення зруйнованої інфраструктури, і вирішення проблеми адаптації ветеранів, і питання безпеки на деокупованих територіях.









Українці дивляться в майбутнє з оптимізмом попри складне життя у воєнний час. Частка опитаних громадян, які вірять, що в майбутньому зможуть мати краще життя, тримається на довоєнному рівні і наразі складає 61% – майже дві третини респондентів.

країнців продовжує об’єднувати спільний ворог та відчуття приналежності до української нації, проте роз’єднують різні політичні погляди. Про це свідчать дані опитування дослідницької компанії Gradus Research напередодні Дня незалежності. Ціль дослідження – дізнатися, як українське суспільство трансформується під впливом повномасштабної війни та інших чинників.