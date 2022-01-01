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Як українське суспільство змінилося під час війни. Опитування до 33-річчя Незалежності

Головна / Актуально / Суспільство 23-сер, 2024, 10:219 prov 223
країнців продовжує об’єднувати спільний ворог та відчуття приналежності до української нації, проте роз’єднують різні політичні погляди. Про це свідчать дані опитування дослідницької компанії Gradus Research напередодні Дня незалежності. Ціль дослідження – дізнатися, як українське суспільство трансформується під впливом повномасштабної війни та інших чинників.
Деталі
  • У порівнянні з минулим роком трійка об’єднуючих факторів у суспільстві залишається незмінною: спільний ворог, який несе велику загрозу, відчуття своєї приналежності до української нації та спільне бачення майбутнього країни.
  • Однак у переліку роз’єднуючих факторів наперед виходять різні погляди на рішення керівництва країни та різні політичні погляди, тоді як ще рік назад ключове значення відігравав чинник соціального статусу та рівня матеріальної забезпеченості.
  • Українське суспільство стає толерантнішим до іноземців. Міграційні зрушення, спричинені повномасштабним вторгненням, досвід біженства та життя в незнайомих культурах залишили свій відбиток на ставленні українців до мігрантів з інших країн – ця позитивна тенденція спостерігається як у покращенні ставлення до іноземців, які переїхали жити в Україну, та і до тих, хто релокувався в Україну, щоб працювати тут.
  • Майбутнє після перемоги: які виклики та можливості бачать українці. Більше половини респондентів переконані, що війна стане поштовхом до посилення оборонної спроможності України.
  • Оновлення / відновлення інфраструктури та міст бачиться опитаним одночасно і як можливість, і як виклик.
  • Також українці розраховують, що після перемоги наша країна отримає економічну світову підтримку, відбудеться поштовх до розвитку бізнесу, а отриманий міжнародний досвід можна буде застосувати у розвитку України.


  • У суспільстві вже зараз сформоване усвідомлення викликів, які чекають на Україну після завершення війни. Серед них і економічне відновлення, і необхідність відновлення зруйнованої інфраструктури, і вирішення проблеми адаптації ветеранів, і питання безпеки на деокупованих територіях.



  • Українці дивляться в майбутнє з оптимізмом попри складне життя у воєнний час. Частка опитаних громадян, які вірять, що в майбутньому зможуть мати краще життя, тримається на довоєнному рівні і наразі складає 61% – майже дві третини респондентів.

Дослідження проведене компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст із кількістю мешканців понад 50 000 у віці 18–60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, за виключенням тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій. Періоди проведення поля: 5 серпня 2021 року (розмір вибірки – 1022 респондентів), 7–8 серпня 2023 (розмір вибірки – 1100 респондентів), 7–8 серпня 2024 (розмір вибірки – 1100 респондентів).
Джерело.
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