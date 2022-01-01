Як українське суспільство змінилося під час війни. Опитування до 33-річчя Незалежності

Деталі
- У порівнянні з минулим роком трійка об’єднуючих факторів у суспільстві залишається незмінною: спільний ворог, який несе велику загрозу, відчуття своєї приналежності до української нації та спільне бачення майбутнього країни.
- Однак у переліку роз’єднуючих факторів наперед виходять різні погляди на рішення керівництва країни та різні політичні погляди, тоді як ще рік назад ключове значення відігравав чинник соціального статусу та рівня матеріальної забезпеченості.
- Українське суспільство стає толерантнішим до іноземців. Міграційні зрушення, спричинені повномасштабним вторгненням, досвід біженства та життя в незнайомих культурах залишили свій відбиток на ставленні українців до мігрантів з інших країн – ця позитивна тенденція спостерігається як у покращенні ставлення до іноземців, які переїхали жити в Україну, та і до тих, хто релокувався в Україну, щоб працювати тут.
- Майбутнє після перемоги: які виклики та можливості бачать українці. Більше половини респондентів переконані, що війна стане поштовхом до посилення оборонної спроможності України.
- Оновлення / відновлення інфраструктури та міст бачиться опитаним одночасно і як можливість, і як виклик.
- Також українці розраховують, що після перемоги наша країна отримає економічну світову підтримку, відбудеться поштовх до розвитку бізнесу, а отриманий міжнародний досвід можна буде застосувати у розвитку України.
- У суспільстві вже зараз сформоване усвідомлення викликів, які чекають на Україну після завершення війни. Серед них і економічне відновлення, і необхідність відновлення зруйнованої інфраструктури, і вирішення проблеми адаптації ветеранів, і питання безпеки на деокупованих територіях.
- Українці дивляться в майбутнє з оптимізмом попри складне життя у воєнний час. Частка опитаних громадян, які вірять, що в майбутньому зможуть мати краще життя, тримається на довоєнному рівні і наразі складає 61% – майже дві третини респондентів.
Дослідження проведене компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст із кількістю мешканців понад 50 000 у віці 18–60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, за виключенням тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій. Періоди проведення поля: 5 серпня 2021 року (розмір вибірки – 1022 респондентів), 7–8 серпня 2023 (розмір вибірки – 1100 респондентів), 7–8 серпня 2024 (розмір вибірки – 1100 респондентів).
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