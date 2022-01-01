Україна запропонувала шести країнам Європи допомогу у боротьбі з наслідками повеней

Про це у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга., – написав Сибіга.Він також висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей та руйнуваннями від повеней у Центральній Європі.Нагадаємо, циклон «Борис» викликав повені одразу у кількох країнах Європи. Повідомляється, що він може зачепити Румунію, Чехію, Польщу, Австрію, Угорщину, Словаччину, Німеччину та Молдову.На сьогоднішній день відомо про загибель восьми людей через стихійне лихо, тисячам громадян доводиться екстрено евакуюватися. Найкритичніша ситуація зараз у Чехії, Польщі, Австрії та Румунії.