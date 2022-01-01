Україна запропонувала шести країнам Європи допомогу у боротьбі з наслідками повеней

Україна запропонувала Польщі, Молдові, Чехії, Словаччині, Угорщині та Румунії допомогу у подоланні наслідків масштабних повеней.
Про це у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
«Україна солідарна із сусідами, які страждають від руйнівних повеней. За дорученням президента Зеленського та за координації Дениса Шмигаля ми запропонували Молдові, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Чехії відправити підрозділи ДСНС України для допомоги у подоланні лиха», – написав Сибіга.
Він також висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей та руйнуваннями від повеней у Центральній Європі.
Нагадаємо, циклон «Борис» викликав повені одразу у кількох країнах Європи. Повідомляється, що він може зачепити Румунію, Чехію, Польщу, Австрію, Угорщину, Словаччину, Німеччину та Молдову.
На сьогоднішній день відомо про загибель восьми людей через стихійне лихо, тисячам громадян доводиться екстрено евакуюватися. Найкритичніша ситуація зараз у Чехії, Польщі, Австрії та Румунії.
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