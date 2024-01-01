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Вручення повістки: як зрозуміти, що це відбулося з порушенням

Війна з московитами / Порадниця 09-гру, 2024, 11:179 prov 0
Якщо повістку заповнили неправильно або вручили неналежним чином, ви маєте право не підписувати її. Якщо вас змушують зробити це під тиском або погрозами, це порушення ваших прав.
Через війну, яку розв’язала РФ, в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. В цей період призову підлягають військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років, які отримують повістки.

Як розпізнати порушення при врученні повістки

Експерт зазначив, що порушення при врученні повістки – це серйозний аргумент для її оскарження. За його словами, щоб визначити, чи було допущено порушення, слід звернути увагу на вимоги до оформлення повістки:
  • назва територіального центру комплектування (ТЦК)
  • ПІБ та підпис керівника ТЦК
  • місце і час явки
  • мета виклику (наприклад, медкомісія чи уточнення даних)
  • дані про військовозобов’язаного
  • попередження про відповідальність у разі неявки
Способи вручення:
  • особисто під підпис
  • через представників місцевих рад, підприємств або організацій
  • за допомогою пошти. У разі відсутності адресата, повідомлення про це вважається врученням.
Франчук пояснив, що порушення при врученні повістки можуть бути такими:
  • повістку не можна вручати без відповідного оформлення або з примушенням
  • недійсними є повістки, передані на блокпостах чи у транспорті без підтвердження особистих даних
«Якщо повістку заповнили неправильно або вручили неналежним чином, ви маєте право не підписувати її. Якщо вас змушують зробити це під тиском або погрозами, це порушення ваших прав», – сказав він.
Поліцейські можуть вручати повістки лише у межах виконання доручень ТЦК з підтвердженням відповідного документа.
Джерело.

На правах реклами

Юрист Калашникова Лілія. Фаховий напрямок - питання, пов'язаний із військовою службою, мобілізацією, виїздом за кордон.
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