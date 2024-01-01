Один з наймасштабніших ударів по енергетиці: рф запустила 93 ракети і 200 дронів

Росія сьогодні вранці запустила по Україні 93 ракети (мінімум одна була північнокорейською), а також близько 200 безпілотників.
Такі попередні дані озвучив президент Володимир Зеленський.
«Черговий російський ракетний удар по Україні. Крилаті ракети, балістика. За попередніми звітами, було 93 ракети. Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська ракета. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці», – розповів він.
Зеленський наголосив, що такий він «мирний план» путіна і так він «хоче переговорів».
«І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар – масова реакція. Тільки так зупиняється терор», – додав він.
Зеленський заявив, що путіна не зупинять розмови – потрібна сила.
Нагадаємо, що відомо про наслідки ранкової атаки можна прочитати тут. У Міненерго заявляли, що під масованим ударом знову опинилися об'єкти енергетики по всій Україні. Укренерго посилило графіки відключень світла на сьогодні.