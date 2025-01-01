Примусити Путіна, щоб він благав миру, благав про мирні переговори”, - Дуда

“Я не хочу молити Путіна сісти за стіл переговорів, я хочу, щоб він нас молив, щоб ми сіли за стіл переговорів, щоб ми провели переговори про те, яким чином закінчити цю війну”, - додав президент Польщі.
Дуда наголосив на важливості того, аби мирне рішення для завершення війни гарантувало Україні суверенність, незалежність, а також силу міжнародного права, яке повинна поважати РФ.
“Це не місцевий конфлікт, це глобальний конфлікт. І для цього потрібне глобальне рішення”, - сказав польський президент.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що справедливим початком переговорів із Росією про закінчення війни може бути лише повернення військ РФ до позицій станом на 24 лютого 2022 року ? день повномасштабного вторгнення.
На думку Зеленського, формат переговорів залежатиме від міжнародної підтримки України і для забезпечення справедливості діалогу важливо, щоб Київ не залишався ізольованим, як це було під час переговорів у нормандському форматі.
Джерело.