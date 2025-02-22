Польща платить абонплату за роботу Starlink в Україні – міністр цифровізації

«Ми платимо і надалі будемо платити абонентську плату за супутниковий інтернет для України. Не можу собі уявити, щоб хтось міг вирішити розірвати бізнес-контракт на комерційну послугу, стороною якого є Польща», – заявив він.
Ще в листопаді 2022 року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що Україна отримала від Польщі 1 570 терміналів Starlink.
Раніше агенція Reuters з посиланням на свої джерела повідомила, що американські переговорники, які тиснуть на Київ щодо доступу до критично важливих корисних копалин України, порушили ймовірність обмеження доступу країни до життєво важливої системи супутникового Інтернету Starlink Ілона Маска.
Продовження доступу України до компанії Starlink, що належить SpaceX, було обговорено під час зустрічей офіційних осіб США та України після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента, повідомили джерела.
Це питання знову було порушено в четвер під час зустрічі спеціального представника США з питань України Кіта Келлога та Зеленського, повідомило одне з джерел.
Під час зустрічі Україні повідомили, що їй загрожує неминуче припинення послуги, якщо вона не досягне угоди щодо корисних копалин, повідомило джерело.
Офіційно це ні Київ, ні Вашингтон не підтверджували.
Starlink забезпечує важливе підключення до Інтернету для зруйнованої війною України та її військових.
Джерело.