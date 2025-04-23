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Військовий юрист

Повернення після СЗЧ: до кінця літа знову може діяти спрощена процедура

Війна з московитами / Актуально 07-травня, 2025, 10:239 prov 57
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який знову повертає можливість добровільно повернутися на службу після СЗЧ чи дезертирства за спрощеною процедурою.
Документ вже відправлено на підпис Президенту України.
Що зміниться після підписання цього документа та як можна буде повернутися на службу, розповідає АрміяInform.
Раніше з 29 листопада 2024 року і до 1 березня 2025 року вже діяла спрощена процедура повернення після СЗЧ. Вона дозволяла у відносно короткий строк повернутися на службу, не чекаючи на зняття кримінальної відповідальності, та почати отримувати грошове та всі інші види забезпечення.
У разі підписання Президентом ухваленого законопроєкту, така процедура знову діятиме. Вже до 30 серпня 2025 року. Але якщо раніше нею могли скористатися лише ті, хто пішов в СЗЧ до 29 листопада 2024 року, то тепер така можливість буде в тих, хто самовільно залишив частину або дезертирував до 30 квітня 2025 року. Як і раніше, мова лише про тих, хто здійснив СЗЧ вперше!
Після прибуття до військової частини для продовження проходження служби, її командир (начальник) не пізніше 72 годин має продовжити військову службу, дію контракту, а також поновити виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії.
Що потрібно зробити, аби повернутися на службу:
  • Подати рапорт в Армія+ на повернення на службу після СЗЧ
  • За 24 години прибути до найближчого відділу Військової служби правопорядку
  • Отримати консультацію на місці та дістатись до батальйону резерву
  • За 72 години поновитись на службі та повернути соціальні гарантії і грошові виплати
  • Подати ще раз рапорт в Армія+, але тепер вже на Зміну місця служби, прикріпивши рекомендаційний лист від частини, куди є бажання потрапити
  • Отримати погодження та готуватись до від’їзду в нову частину
Якщо не повернутися на службу за спрощеною процедурою, то є інший варіант повернення. Але він вже передбачає подання клопотання про зняття кримінальної відповідальності у судовому порядку, а також письмовий дозвіл командира військової частини, яка може прийняти військовослужбовця. І лише після того можна буде повернутися на службу. Більш детально про це можна прочитати тут.
До речі, в ухваленому парламентом законопроєкті також є ще кілька цікавих нюансів.
Зокрема у разі його ухвалення, під час дії воєнного стану військова служба у разі вчинення СЗЧ чи дезертирства не призупинятиметься. Але в цей період припинятимуться всі види забезпечення, а військовослужбовець та члени його родини не зможуть скористатися правом на пільги, гарантії та компенсації.
Джерело.
На правах реклами

Юрист Калашникова Лілія. Фаховий напрямок - питання, пов'язаний із військовою службою, мобілізацією, виїздом за кордон.
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