Повернення після СЗЧ: до кінця літа знову може діяти спрощена процедура

Документ вже відправлено на підпис Президенту України.
Що зміниться після підписання цього документа та як можна буде повернутися на службу, розповідає АрміяInform.
Раніше з 29 листопада 2024 року і до 1 березня 2025 року вже діяла спрощена процедура повернення після СЗЧ. Вона дозволяла у відносно короткий строк повернутися на службу, не чекаючи на зняття кримінальної відповідальності, та почати отримувати грошове та всі інші види забезпечення.
У разі підписання Президентом ухваленого законопроєкту, така процедура знову діятиме. Вже до 30 серпня 2025 року. Але якщо раніше нею могли скористатися лише ті, хто пішов в СЗЧ до 29 листопада 2024 року, то тепер така можливість буде в тих, хто самовільно залишив частину або дезертирував до 30 квітня 2025 року. Як і раніше, мова лише про тих, хто здійснив СЗЧ вперше!
Після прибуття до військової частини для продовження проходження служби, її командир (начальник) не пізніше 72 годин має продовжити військову службу, дію контракту, а також поновити виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії.
Що потрібно зробити, аби повернутися на службу:
- Подати рапорт в Армія+ на повернення на службу після СЗЧ
- За 24 години прибути до найближчого відділу Військової служби правопорядку
- Отримати консультацію на місці та дістатись до батальйону резерву
- За 72 години поновитись на службі та повернути соціальні гарантії і грошові виплати
- Подати ще раз рапорт в Армія+, але тепер вже на Зміну місця служби, прикріпивши рекомендаційний лист від частини, куди є бажання потрапити
- Отримати погодження та готуватись до від’їзду в нову частину
До речі, в ухваленому парламентом законопроєкті також є ще кілька цікавих нюансів.
Зокрема у разі його ухвалення, під час дії воєнного стану військова служба у разі вчинення СЗЧ чи дезертирства не призупинятиметься. Але в цей період припинятимуться всі види забезпечення, а військовослужбовець та члени його родини не зможуть скористатися правом на пільги, гарантії та компенсації.
Джерело.
На правах реклами
Юрист Калашникова Лілія. Фаховий напрямок - питання, пов'язаний із військовою службою, мобілізацією, виїздом за кордон.