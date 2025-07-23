Аудит кримінальних проваджень: закрито вже 7 тисяч із 21 тисяч справ – Кравченко

Аудит кримінальних проваджень, які стосуються бізнесу, триває, наразі із 21-ї тисячі вже встановлених справ цієї групи закрито 7 тисяч справ.Про це під час брифінгу поінформував генпрокурор Руслан Кравченко, повідомляє Укрінформ."Раніше в Офісі генерального говорили, що у нас там 6 (.) із копійками кримінальних проваджень по бізнесу, у кінці травня це говорилося. Провів аудит – у нас 21 тисяча (.). Їх є велика кількість у Нацполі, у БЕБ точно. І ми закрили уже майже 7 тисяч проваджень і продовжуємо цей аудит", – заявив він.Під час аудиту було встановлено, що деякі ці провадження розслідуються роками."Рішення просте: немає судової перспективи – закрили. Потрібно для закриття провести ту чи іншу судову експертизу – провели, підтвердили думку, закрили", — сказав генпрокурор.За його словами, якщо слідство бачить судову перспективу у справі, то може бути призначена, наприклад, судово-економічна експертиза по цьому провадженню, яка є необхідною у більшості випадків. На його думку, це можна зробити спокійно, без обшуків."Не потрібно проводити обшуки - пішли, у замовника робіт взяли (.), призначили судово-економічну експертизу і спокійно чекаємо висновку експерта. І якщо не підтвердили (.) – закрили (.), якщо підтвердили – вибачте, будь ласка, (.) підозра, якщо збитки були встановлені економічною експертизою, будівельно-технічною експертизою. І бізнес чує", – повідомив генпрокурор.