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Аудит кримінальних проваджень: закрито вже 7 тисяч із 21 тисяч справ – Кравченко

Війна з московитами / Актуально 23-лип, 2025, 12:409 prov 0
Аудит кримінальних проваджень, які стосуються бізнесу, триває, наразі із 21-ї тисячі вже встановлених справ цієї групи закрито 7 тисяч справ.
Про це під час брифінгу поінформував генпрокурор Руслан Кравченко, повідомляє Укрінформ.
"Раніше в Офісі генерального говорили, що у нас там 6 (тисяч – ред.) із копійками кримінальних проваджень по бізнесу, у кінці травня це говорилося. Провів аудит – у нас 21 тисяча (цих справ – ред.). Їх є велика кількість у Нацполі, у БЕБ точно. І ми закрили уже майже 7 тисяч проваджень і продовжуємо цей аудит", – заявив він.
Під час аудиту було встановлено, що деякі ці провадження розслідуються роками.
"Рішення просте: немає судової перспективи – закрили. Потрібно для закриття провести ту чи іншу судову експертизу – провели, підтвердили думку, закрили", — сказав генпрокурор.
За його словами, якщо слідство бачить судову перспективу у справі, то може бути призначена, наприклад, судово-економічна експертиза по цьому провадженню, яка є необхідною у більшості випадків. На його думку, це можна зробити спокійно, без обшуків.
"Не потрібно проводити обшуки - пішли, у замовника робіт взяли (певні необхідні матеріали – ред.), призначили судово-економічну експертизу і спокійно чекаємо висновку експерта. І якщо не підтвердили (підозру – ред.) – закрили (справу – ред.), якщо підтвердили – вибачте, будь ласка, (це вже – ред.) підозра, якщо збитки були встановлені економічною експертизою, будівельно-технічною експертизою. І бізнес чує", – повідомив генпрокурор.
Нагадаємо:
Раніше 8 липня генеральний прокурор України Руслан Кравченко розповів про перші результати аудиту кримінальних справ, пов'язаних з українським бізнесом. Тоді він повідомив, що з 20 тисяч таких кримінальних проваджень Офіс генерального прокурора вже закрив 3756.
У кінці червня генеральний прокурор України Руслан Кравченко обіцяв провести аудит кримінальних справ, пов'язаних з українським бізнесом.
Джерело.
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