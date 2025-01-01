Олександра Котка переобрали на третій термін старшим пресвітером Рівненського Об'єднання ЦХВЄ

"Головний приорітет- служити Богу і людям..." -
Такий девіз Олександра Адамовича Котка, якого 10 січнч служителі Рівненського обласного об'єднання Української Церкви ХВЄ переобрали єпископом та старшим пресвітером УЦХВЄ на третій термін.
З 2014 року Олександр Адамович поставив в приорітет допомогу постраждалим від війни: вдовам, сиротам ВПО.
З початком повномасштабного вторгнення географія волонтерства значно розширилася, в процесі якого беруть участь багато жителів нашого краю.
Рівненщина стала центром волонтерства, адже безперервно вантажі з різною допомогою з нашої області відправляються в різні куточки України.
І так саме має бути до того часу, поки цього потребують наші воїни та знедолені українці, - переконаний пастор...
Світлана Коток