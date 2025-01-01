Рівне:

Олександра Котка переобрали на третій термін старшим пресвітером Рівненського Об'єднання ЦХВЄ

Рівненська область / Новини регіону 10-січ, 2026, 19:109 swet 99
"Головний приорітет- служити Богу і людям..." -
Такий девіз Олександра Адамовича Котка, якого 10 січнч служителі Рівненського обласного об'єднання Української Церкви ХВЄ переобрали єпископом та старшим пресвітером УЦХВЄ на третій термін.

З 2014 року Олександр Адамович поставив в приорітет допомогу постраждалим від війни: вдовам, сиротам ВПО.

З початком повномасштабного вторгнення географія волонтерства значно розширилася, в процесі якого беруть участь багато жителів нашого краю.

Рівненщина стала центром волонтерства, адже безперервно вантажі з різною допомогою з нашої області відправляються в різні куточки України.

І так саме має бути до того часу, поки цього потребують наші воїни та знедолені українці, - переконаний пастор...

Світлана Коток
