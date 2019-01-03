Если однажды предложить полетать на воздушном шаре даже самому закоренелому скептику, то он беспрекословно поверит в сказку и предастся романтическому состоянию. Полёт на тепловом аэростате является лучшим способом попасть в ошеломляющую красоту. Время, проведённое наедине с небом, навсегда утолит страсть к приключениям. Подарочные сертификаты на полеты на воздушном шаре тут Donum
Вдохните полной грудью свежего воздуха, прикройте глаза и почувствуйте невесомость. Всего лишь несколько минут и вы уже парите в бескрайнем просторе чистого неба, а миниатюрная земля оказалась далеко внизу. Поприветствуйте мимо пролетающих птиц, улыбнитесь солнышку и постарайтесь прикоснуться к пушистым облакам. Такое путешествие действительно неописуемо.
В наше время очень часто можно созерцать на фоне голубого неба воздушные шары. Удивительно наблюдать за аэронавтами, которые взмывают высоко в небо и бороздят воздушные просторы. Аэростаты летают не только в больших мегаполисах, но и в некоторых маленьких городках.
А с чего же всё начиналось? Кто создатель воздушного шара? Кто был первым аэронавтом? Давайте рассмотрим всё попорядку. Изобрели тепловой аэростат французы - два брата-изобретателя - Жозеф и Этьен Монгольфье. Произошло это событие около двухсот лет назад. А самыми первыми пассажирами были звери: петух, утка и баран. Полёт и посадка прошли успешно.
Воздушные шары летают благодаря законам физики. Тёплый воздух, находящийся внутри оболочки имеет плотность меньше, нежели холодный воздух, который находится снаружи. Именно поэтому аэростат летает.
На воздушном шаре лучше всего летать рано утром или вечером. Поскольку погода в этот промежуток времени спокойная. А так как шаром управлять очень сложно, поэтому рассвет и закат - самые благоприятные периоды для полёта. Кстати, на аэростате можно летать как в жару, так и в мороз.
Воздушные шары после полёта опускаются постепенно. При посадке иногда могут ложиться на бочок. Поэтому детям и беременным женщинам полёты противопоказаны. В гондоле помещается до шести человек. Полёт обычно длится до двух часов.
Путешествие на воздушном шаре даёт возможность ощутить все прелести полёта. Почувствуйте себя крылатой птицей и взлетите сквозь облака. Испытайте прилив восторга от увиденного миниатюрного пейзажа. И обязательно прикоснитесь к истории возникновения чуда инженерной мысли.