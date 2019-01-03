Выбор эффективных средств индивидуальной защиты органов дыхания: респираторы
Согласно ежегодного отчета ГУ «Института медицины труда им. Ю.И. Кундиева НАМН Украины», в рейтинге самых распространенных профессиональных заболеваний лидируют болезни органов дыхания. Причин достаточно много, но основными являются нарушение санитарно-гигиенических норм на рабочих местах, неудовлетворительное обеспечение работников традиционными средствами индивидуальной защиты органов дыхания – респираторами.
Анализ существующих видов респираторов
Прежде чем планировать закупку тех или иных средств защиты органов дыхания, следует выяснить соответствие СИЗ существующим на рабочем участке производственным рискам. Изначально следует определить необходимые характеристики СИЗ.
Респиратор представляет собой незамысловатое устройство: полнолицевую маску или полумаску, отвечающую за процесс фильтрации вдыхаемого воздуха и эффективно защищающую от той или иной разновидности поражающих легочную систему человека веществ (пыли, аэрозолей, вредных испарений).
На рынке существует большое количество моделей, которые отличаются по назначению, типу защитного механизма, дизайну конструктивным особенностям. Следует помнить основное правило: для работ с пылью используются противопылевые респираторы. При лакокрасочных работах – противогазовые. При проведении смешанных работ, разумно прибегать к противопылегазовым вариантам.
Простейшие конструкции являются одноразовыми изделиями и после использования утилизируются. Модели со сменными фильтрами имеют длительный срок эксплуатации, при условии своевременной замены фильтров.
Как пользоваться респиратором
Эффективность использования респиратора возможна только в случае идеального соответствия изделия размеру головы потребителя. Плотное прилегание маски к лицу необходимо, чтобы избежать попадания опасных веществ под ее периметр. Правильная посадка регулируется при помощи эластичных тесемок.
Перед использованием, респиратор проверяют на исправность и герметичность. При нарушении герметичности и прохождении воздуха из неблагоприятной среды под маску, возможно отрегулировать носовые зажимы, прижав их к носу плотнее.
Если выполнение работ связано с использованием защитных очков, следует учитывать этот факт при выборе модели. Безопасность, удобство и комфорт использования должны стоять на первом месте. Средства защиты органов дыхания могут быть комплексными и подбираться целесообразно с учетом дополнительного использования строительной каски, противошумных наушников или защитных очков.
Помните, что каждая модель имеет свой срок эксплуатации и при пренебрежении правилами хранения, он может измениться. Хранение в условиях повышенной влажности, уменьшает степень очистки фильтров. Поэтому так важно проверить работоспособность устройства перед его эксплуатацией.
Возникает вопрос, можно ли заменить одну модель респиратора на другую с более низкими коэффициентами защиты? Делать этого не стоит, пренебрегая здоровьем ради сомнительной экономии, вы получаете стойкие профессиональные заболевания, на лечение которых, возможно пойдут более затратные средства.
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