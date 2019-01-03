Правила выбора мебели для гостиной

Гостиная – это место, где наиболее часто человек принимает гостей, проводит вечерние посиделки с семьей. Поэтому важно, чтобы эта комната была особенно уютна и со вкусом обставлена. Как подобрать мебель, в частности кресла https://optmebli.com для гостиной и не только, расскажет данная статья.
Что нужно учитывать?
Существует несколько рекомендаций дизайнеров, которые помогут наиболее правильно подобрать мебель для гостиной. Итак:
- нельзя ее полностью заставлять мебелью. Лучше, если в интерьере гостиной будут использованы только самые необходимые предметы, не только стильные, но и функциональные.
- Мебель подбирается с учетом общего дизайна дома и гостиной в частности.
- Важно соблюдать правильное разделение зон комнаты. Гостиная условно делится на две зоны: в одной размещается мягкая мебель (диван, кресла), в другой – стенки, горки, полки и прочее.
- Цвет мебели играет важную роль. Играя с ним, можно визуально увеличить маленькую комнату либо сделать уютным большое пространство. Например, светлые тона предают гостиной тепло и вызывают у присутствующих чувство гармонии. Кроме этого, сочетая разные контрастные цвета, можно разделить пространство на зоны (если есть такая необходимость).
Мягкая мебель должна подбираться с учетом формы и размера гостиной. Также надо учитывать, как будет расставляться эта мебель.
Если позволяют средства, то можно обратиться за индивидуальным дизайном модульной части гостиной. Это позволит наиболее гармонично использовать пространство и предаст индивидуальность комнате.
Выбор стенки: классика или современность?
Классические стенки всегда остаются в моде. Связано это с тем, что они максимально функциональны: состоят из множества тумбочек, шкафов, полок, что позволяет расположить в них большее количество вещей. Если раньше такие стенки выглядели массивно и уныло, то современная классика – это художественно оформленные гарнитуры. На некоторых располагаются резьба и художественные накладки. Также они дают возможность разместить внутри современные широкомасштабные телевизоры.
Современные стенки более известны как модульные и представляют собой более компактные варианты. Они не загромождают пространство и при этом вмещают необходимые вещи. Использовать их лучше в небольших квартирах и студиях. Делают модульную мебель не только из дерева, но и стекла, пластика, что отлично подходит для современного дизайна квартир.
Выбирать между классикой и современными стенками достаточно просто. Первые подходят для больших домов и квартир с классическим дизайном помещения. Вторые же, напротив, идеально впишутся в небольшие гостиные в современном стиле.
В целом выбор мебели для гостиной зависит от общего дизайна квартиры. Кроме этого, все решает индивидуальный вкус и пожелания каждого хозяина.