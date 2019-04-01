Идем в баню

Одной из главных традиций сильной половины населения считается баня. Ни на что нельзя променять целебный горячий пар, аромат душистой древесины, парные веники и ковшики. В бане для любого человека наступает пора блаженства и легкости, душевного отдыха и гармонии.
Очевидно, чтобы добиться желаемых результатов похода в баню и получить максимум удовольствия, все детали интерьера в парной комнате должны иметь высокое качество. Особое внимание следует уделить дверям для бани и сауны. Двери в парилку должны быть высокого качества и надежности, потому как используются в условиях повышенной температуры и влажности.
Важным аксессуаром любой бани является специальная банная шапка или колпак, который всегда придет на выручку при перегреве головы. Кроме того, единственной частью тела, не способной до конца адаптироваться к высокой температуре в бане, являются волосы. А при частом посещении банных заведений следует максимально внимательно подойти к вопросу об уходе за волосами. Данный атрибут спасает луковицы головы от нежелательного перегрева и последующего вымирания и выпадения. А также:
1. Нельзя в бане обойтись и без веника, который обладает множеством лечебных функций, таких как расслабление и очищение пор кожи, а также исцеление клеток. Однако следует уделить внимание качеству веника. Они должны собираться из особых сортов трав и деревьев. Веники делятся на жесткие и мягкие, для закаленных парильщиков и для новичков соответственно. Именно правильно запаренный и подобранный веник способен превратить парилку в настоящий праздник для здоровья и организма в целом.
2. Важнейшим банным инвентарем является специальный ковшик, который предназначен для процесса "каменки" , то есть для подливания воды на раскаленные камни в парилке. У подобных ковшиков обязательно должна быть длинная рукоять, предохраняющая от паровых ожогов, также такая ручка очень удобна в использовании. Помимо ковшика, полезными банными аксессуарами являются тазик (для улучшения пара) и подголовник, обеспечивающий полноценный комфорт.
3. В любой бане должен быть установлен специальный термометр, позволяющий контролировать внутреннюю температуру в бане и предбаннике.
Особое внимание следует уделить дверям в парилке, которые должны быть удобными и не пропускать пар. Рекомендуется использовать деревянные модели дверей с деревянными ручками.
Не лишним будет приобретение специальных ароматизаторов или бондарных изделий для создания уютной и комфортной обстановки.