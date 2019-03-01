Из чего построить баню?

Издавна было принято строить парные из натурального дерева. Эта традиция сохранилась и по сегодняшний день. Вот только сама древесина претерпела качественные изменения. Теперь появилась возможность возводить бани из оцилиндрованного бревна, то есть из обработанного до гладкого состояния ствола, что позволяет складывать стены с максимальным прилеганием венцов друг к другу. Благодаря данной технологии существенно улучшились теплосберегающие характеристики построек, а это один из главных показателей для помещений, в которых очень важно обеспечить поддержание необходимой температуры. Все необходимое для строительства бани и сауны - http://saunashop.com.ua
Преимущества строительства бани из оцилиндрованного бревна То, что в качестве основного материала строительства используется натуральное цельное дерево, уже само по себе является достаточно значимым преимуществом. Но ведь раньше срубы ставили из тесанных (рубленых) стволов сосновых пород, так почему же сейчас деревянные дома и бани делают преимущественно из оцилиндрованные бревна? Все очень просто. Такие постройки смотрятся намного красивее, они получаются более теплыми за счет плотного прилегания всех элементов конструкции и единого диаметра бревна по всей его длине. Кстати, стандартным считается диаметр от 18 до 28 см, все что свыше – это уже улучшенный или, если хотите, элитный размер.
Среди других особенностей срубов бань из оцилиндрованного бревна можно выделить:
Экологическая безопасность. При нагревании многие строительные и отделочные материалы начинают выделять токсины, и другие опасные для человека вещества. Из натуральной древесины выделяются только полезные для здоровья эфирные масла.
Хорошая теплоизоляция. Если грамотно законопатить межвенцовые швы, то даже в самые суровые зимы все комнаты быстро прогреются, а внутри помещений будет поддерживаться здоровый и комфортный микроклимат. В северных регионах РФ без бани точно не обойтись.
Естественный воздухообмен. Так как дерево обладает природным свойством «дышать», то даже без установки мощной вентиляции будет происходить самостоятельное обновление воздуха в помещениях.
Приемлемая стоимость. Дома и бани из оцилиндрованного бревна обходятся на порядок дешевле, чем такие же по размерам здания из кирпича или блочных материалов. Да и сам процесс возведения протекает существенно быстрее и легче.
Долговечность. Правильно построенная баня из оцилиндрованного бревна прослужит не одному поколению владельцев.
И еще один полезный совет. Совсем необязательно строить деревянную баню огромных размеров, так как в ней принято очищать свои душу и тело, а не устраивать спринт-соревнования. Тем более что небольшая постройка будет вполне доступна по цене любому желающему.