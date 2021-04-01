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Рукава высокого давления

Тематична / Комерційна 10-апр, 2021, 09:439 prov 3

Резиновые рукава высокого давления - это гибкие трубопроводы с одной или двумя трубками, усиленными металлической оплеткой. РВД применяются для транспортировки масла в гидравлических системах. Обеспечивают функционирование оборудования, которое используется в строительной, транспортной, сельскохозяйственной промышленности, судостроении и других сферах.

Виды рукавов высокого давления

В зависимости от особенностей конструкции разделяются на два типа:

  • с оплеточным армированием;
  • навивочным усилением.

Рукава первого типа соответствуют международным стандартам EN 857. Подходят для функционирования в температурном режиме -70 - + 100 градусов. Отличаются устойчивостью к постоянному воздействию факторов окружающей среды, перепадам давления и температурного режима. Именно их чаще всего используют для функционирования гидравлических систем.

Рукава с навивочным усилением применяются реже. Могут работать длительное время в тяжелых условиях: высокие температуры и давление, агрессивная среда, постоянный контакт с рабочей средой. Для этого в конструкции предусмотрено четыре навивки стальной спирали.

Конструкция рукавов

Основа РВД - резиновая трубка, на которую наносятся слоя других материалов:

  • текстильная оплетка;
  • армирующий слой металла;
  • промежуточные и наружные слои с резиновой лентой или сплошной заливкой резиной.

Для подсоединения к гидравлическому оборудованию используется специальная арматура: шаровой ниппель из металла, который фиксируется накидной гайкой.

Конструкция, количество слоев регламентируются международными стандартами. Согласно EN 853 есть 4 типа изделий:

  • 1ST — с тремя слоями металлической оплетки;
  • 2ST — с пятью спиралями;
  • 1SN, 2SN — рукава, имеющие 3 и 5 слоев и наружный защитный слой.

Шланги от производителя Semperit могут иметь одну, две, четыре или шесть металлических оплеток в конструкции. Для функционирования в более агрессивных условиях предназначаются специальные рукава, которые отличаются устойчивостью к высокой температуре больше +100 градусов и давлению до 4000 бар. Универсальные приспособления рассчитаны на низкие температурные режимы, отличаются минимальным количеством слоев стальной оплетки. При выборе устройства для конкретного механизма важно учитывать наружный и внутренний диаметр и рабочее давление.

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