Разработка сайтов, интернет-магазинов

Компании, занимающиеся созданием сайтов, не понаслышке знают, что у заказчиков имеются самые противоречивые мнения о том, как происходит процесс создания сайтов. Некоторые клиенты уверены, что большинство сайтов создаются на основе готовых макетов, куда необходимо только "подставить" исходные данные заказчика, а высокие цены на создание сайтов совершенно ничем не оправданы. Другие же заказчики, напротив, считают процесс создания сайта исключительно сложным делом, разобраться в котором непосвященному практически невозможно, чем и пользуются некоторые недобросовестные компании. В определенной степени правы и те, и другие. Для того, чтобы заказчик имел представление о том, какие шаги необходимо предпринять в процессе создания сайта и на что будут израсходованы уплаченные им деньги, создание сайта можно условно разделить на несколько этапов.
1. Подготовительный этап разработки сайта.
На этом этапе определяется концепция будущего веб-сайта, основанная на четком представлении заказчика о том, для чего, собственно говоря, ему нужен сайт - будет ли это, к примеру, сайт-визитка или сайт Интернет-магазина. От четкого изложения заказчиком задач существования сайта будет зависеть не только его дизайн, но и вся его дальнейшая эффективность. На этом этапе определяются основные требования к сайту и бюджет, в рамках которого следует придерживаться исполнителю, составляется структура сайта, производится детальное планирование всех будущих действий. Результатом первого этапа создания сайта является техническое задание - документ, который, наряду с договором, будет регулировать дальнейшие взаимодействия заказчика и исполнителя. Желательно достигнуть высокой детализации технического задания, так как внесение любых изменений в него на дальнейших этапах будет связано с дополнительными расходами со стороны заказчика. В ряде случаев подготовительный этап разработки сайта включает в себя и маркетинговые исследования, основная задача которых - выявление особенностей конкурентной среды. При этом исследование интернет-среды при создании сайтов в Перми чаще всего выполняется "на стороне клиента" или не выполняется вовсе. Мы рекомендуем все же уделять вопросу исследования больше внимания, чтобы на этапе поисковой раскрутки сайта достичь максимального эффекта при минимальном бюджете.
2. Разработка дизайна сайта.
Работа над дизайном сайта предполагает разработку его графической концепции, которая будет наиболее полно соответствовать тематике сайта, и, в то же время, выделит сайт из множества ему подобных. Дизайн сайта основывается на корпоративном стиле компании. Создание дизайна предполагает не только разработку графических элементов сайта, но и удобной навигации и дружелюбного интерфейса (юзабилити), которые обеспечат удобство для посетителей сайта.
На этом этапе создается графический макет главной страницы сайта, который обязательно согласуется с заказчиком и при необходимости подвергается доработке. Далее выполняется разработка макетов внутренних страниц. Она включает в себя выбор способа подачи информационных и графических материалов, оформление таблиц, списков, заголовков и ссылок, уточнение элементов навигации и интерфейса, которые будут специфическими для данного сайта. В зависимости от цели проекта количество макетов может быть различным, что определяет и различную стоимость создания сайта в каждом конкретном случае. Наша практика создания сайтов в Перми показывает, что, как правило, в целях оптимизации стоимости разработки сайта заказчики предпочитают оплачивать дизайн одного-двух макетов.
3. Верстка макетов.
После того, как макеты страниц сайта готовы, осуществляется их верстка. Целью данного этапа является достижение одинакового отображения сайта в браузерах Firefox, Internet Explorer, Opera и др. , а также на экранах с различным разрешением. На этом этапе обязательно должна быть достигнута реализация логической структуры макета (внешний вид текста, заголовков, таблиц, списков и др.). Верстка сайта должна соответствовать стандартам W3C.
4. Внедрение макета на систему управления сайтом (CMS).
В настоящее время существует достаточно большое количество систем управлений сайтами, которые можно использовать для создания и эффективного развития сетевого ресурса. При разработке интернет-проекта CMS выбирается в зависимости от типа сайта. Она должна не только обеспечить требуемую функциональность, но и возможность вносить в содержание сайта оперативные изменения самим владельцем интернет-ресурса. В настоящее время существует огромное множество систем управления сайтом, как общеизвестных, так и разрабатываемых эксклюзивно под конкретного заказчика. Для заказчика главным критерием при выборе CMS должна стать простота системы, которая обусловит дальнейшие затраты на поддержку сайта. Не стоит забывать о том, что от выбора CMS зависит и стоимость хостинга, и необходимость в последующих доработках. Оптимальной для сайтов Интернет-магазинов и других крупных проектов считается в настоящее время система Bitrix (или Битрикс с надстройкой интернет-магазина BEXX), а для небольших и недорогих сайтов, к примеру, сайта-визитки, оптимальным будет "движок" WordPress, исключительно удобный и простой в использовании. На этом движке делают сегодня всё - и корпоративные сайты, и сайты, заточенные под доход с партнерских программ, например, такой - игровые автоматы бесплатно. При необходимости возможности системы могут быть доработаны специалистами компании для того, чтобы они максимально соответствовали требованиям заказчика. В своей практике разработки сайтов в Перми мы делаем акцент как раз на упомянутые выше "движки" - 1С Bitrix используется в проектах онлайн-каталогов, интернет-магазинов, разработке информационных порталов, а WordPress - для небольших недорогих сайтов.
5. Наполнение сайта контентом.
Этот этап создания сайта является исключительно важным, так как от него зависит не только информативность сайта, но и положение его в рейтинге поисковых систем (продвижение сайта). В наполнение сайта входит как графическая, так и текстовая информация. Желательно, чтобы тексты для сайта были написаны не самим заказчиком, а профессиональным копирайтером, знакомым с особенностями написания подобных текстов в соответствии с требованиями поисковых систем.
6. Тестирование сайта.
Оно призвано выявить и оперативно устранить имеющиеся ошибки в CMS и пользовательской части. Все выявленные в ходе тестирования сайта ошибки включаются в отчет, на основе которого производится их устранение. Заключительным этапом тестирования становится проверка сайта по всем пунктам отчета.
7. Поставка сайта и установка его на хостинговой платформе, открытие сайта для посетителей.
Конечно, это далеко не полный перечень работ, которые необходимо выполнить в рамках проекта по созданию сайта. Однако данные этапы являются основными и обязательными для того, чтобы сайт отличался не только презентабельностью, но и функциональностью и эффективностью.
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