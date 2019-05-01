Инновационные технологии в лечении купероза

Эстетические дефекты приносят множество проблем, снижают самооценку, портят настроение, ухудшают качество жизни. Одной из распространенных проблем с кожным покровом является купероз – патология, при которой на лице и других участках кожи появляются сосудистые звездочки и сеточки синего и красного оттенка.
Помимо «испорченного» внешнего вида с развитием купероза нарушается кровоснабжение клеток кожи, клетки не получают достаточно кислорода и питательных веществ. Это влияет на вид и состояние кожи. Сосуды теряют эластичность, при расширении не могут сужаться, поэтому появляются видимые признаки – сеточки, звездочки.
Купероз может быть спровоцирован различными факторами: заболевания печени, злоупотребление вредной пищей, алкоголем, длительное курение, недостаточный слой подкожного жира, генетическая предрасположенность, частое пребывание на солнце, в солярии, регулярное воздействие морозного воздуха, гормональные изменения и сбои в организме, частые стрессы, волнения, депрессии, нервные напряжения и многие другие.
Современная эстетическая косметология предлагает лазерное удаление купероза на лице – одноразовую и совершенно безболезненную процедуру, которая поможет вернуть сияющий внешний вид и отличное здоровье.
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В наши дни косметология развивается стремительно, широко применяя и используя различные новинки и современные технологии. Наряду с древними рецептами молодости и красоты, новыми препаратами, современные центры косметологии используют инновационные методики и специальное оборудование для создания прекрасной внешности и корректировки имеющихся эстетических дефектов.
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