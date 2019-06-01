Выбираем стройматериал для постройки дома и его накрытия

Выбор стройматериала: кирпич или пеноблок, что лучше?



Считается, что настоящий мужчина обязан дерево посадить, сына вырастить и дом построить. Если с двумя первыми пунктами все вроде понятно, то вот третий вызывает множество вопросов. Из чего строить? В настоящий момент на рынке строительных материалов предоставлен огромный выбор. Например, кирпич или пенобетонные блоки, а так же древесина, газосиликат и т.д. И, если древесный сруб не предел мечтаний, то рядовой покупатель обычно начинает выбирать между такими материалами как кирпич и пеноблок.Заключительным этапом каждого строительства – есть возведение крыши. Как сделать правильный выбор материала дня нее. Здесь на помощь придет магазин https://stalmet.com.ua/product-category/krovlya/metallocherepitsa/ . Широкий асортимент товаров удовлетворит любые запросы застройщиков. Крыша будет не только надежной, но и красивой. И это очень важно, ведь именно от неё в большой степени зависит, насколько комфортным, уютным окажется проживание в доме, как долго он прослужит. А качество крыши, в первую очередь, зависит от правильно выбранных кровельных материалов.Существует множество разновидностей кирпича.Гончарный кирпичик создают с качественной глины, а силикатный складывается с расчищенного песка, , при этом на саму известь и воду доводится только 10% с массы материала. Так же кирпич можно подразделить на строительный и облицовочный, полнотелый и пустотелый и т. д. Выбор для рядового покупателя огромен. От вида кирпича будут зависеть и его свойства.Если перемешать цементную базу с особыми добавками (нужны с целью вспенивания массы), тогда получится уже пенобетон. Пенобетон отличают согласно установленным данным: массе, теплопроводности, морозостойкости, крепости и огнестойкости. Более подробно о пенобетоне описано в этой рубрике.1. Одним из важнейших показателей является прочность.Легкость пеноблока не влияет на показатель его прочности и составляет от 1,5 до 3,5 кгс/см2. У кирпича прочность представляется один с наиболее значимых показателей и зависит его марки.2. Теплопроводность кирпича является в среднем 0,3 – 0,8 Вт/м Град, а пеноблока 0,15 – 0,3 Вт/м Град.Из этого следует, пеноблок лучше сохраняет тепло и толщина стенки с данного материала достаточно меньше.3. Морозостойкость кирпича, то есть его способность замерзать и оттаивать без существенной потери качества, значительно выше, чем у пеноблока и составляет около 50 циклов. Тогда как у пеноблока она составляет всего 25 – 35 циклов.4. Пожарная и экологическая безопасность данных материалов соответствует современным требованиям.5. Кирпич является более надежным материалом, но пеноблок легче подвергается механической обработке.6. Еще одним немаловажным показателем является цена материала. Более дешевым материалом, конечно, является пеноблок.Таким образом, только и остается совершить заключение, что все зависит именно от Ваших потребностей и возможностей, а современный рынок стройматериалов готов удовлетворить даже самого требовательного клиента.