Утепление пенопластом: преимущества

Утепление стен

Утепление пола

Утепление крыши

Утепление фундамента

В наше время его применяют не только для малоэтажного строительства, но также для многоэтажного. Для последнего применяются специальные панели. Кроме того, легкость и низкая плотность материала позволяют использовать его для реконструкции старых зданий.В современном строительстве часто используют экструдированный пенополистирол, который является уплотнителем нового поколения. Он позволяет уменьшить расход строительных материалов, а также облегчить строительные конструкции.Кроме перечисленных выше достоинств пенопласт также отличается и невысокой ценой. Продажа пенопласта ведется во всех магазинах, где продаются утеплители. Теплопроводность материала снижает расходы на теплоизоляцию здания. Если сравнивать материал с кирпичом, одинаковую степень утепления дают 5 см пенопласта и 85 см кирпича. С помощью данного уплотнителя можно утеплять стены, полы, крыши и даже фундамент.Стены утепляются пенополистиролом как снаружи, так и изнутри. Снаружи блоки приклеиваются на цементный раствор, клей или мастику. Использовать для этого нужно специальные монтажные крепления.Очень важно произвести защиту материала от воздействия открытого огня. Для этого он облицовывается кирпичом, плиткой или штукатуркой.Изнутри пенопласт не просто сохраняет тепло в помещении, но также поглощает звуки. Чтобы защитить плиты от огня внутри помещения, нужна облицовка гипсокартоном.Чтобы создать качественную теплоизоляцию, пенопластовые плитки толщиной 4 см стоит устанавливать на поверхность внутренней части стены, оставляя зазор между утеплителем и стеной.Также можно крепить пенополистирольные плиты прямо на стену, как снаружи, так и изнутри. Для внутренних поверхностей берут плиты толщиной 3 см, для наружных – 5 см. Для того, чтобы закрепить плиты, используют механические приспособления, а также различные клеящие составы.Облицовка требуется для пенопласта как снаружи, так и изнутри. В первом случае используют цементный раствор, на который крепят металлическую сетку. Для второго случая применяется штукатурка или листы гипсового картона.Для пола обычно применяются плитки толщиной в 5 см. при использовании пенопласта вы получите не просто теплый пол, но также хорошую звукоизоляцию. Чтобы создать хорошую теплоизолирующую конструкцию, сначала укладывается изоляционный материал, а сверху пенопластовые плиты. Потом швы герметизируют, а сверху укладывают древесностружечную плиту или смесь из цемента или бетона.Для теплоизоляции крыш также часто используют пенополистирол. Обычно работы ведутся двумя методами. В первом случае на крышу кладут пенопластовые плитки толщиной 7 см, а сверху заливаются битумом. Во втором случае плиты крепят к тыльной стороне крыши, а между плитами оставляют вентилируемую полость. Благодаря этому не образовывается конденсат. Такой способ называют вентилируемым утеплением.Фундамент основа любого здания, именно поэтому для качественной теплоизоляции всего здания начинают с фундамента. Этот вопрос остро стоит для России с ее суровым климатом.Подземная часть здания должна быть утеплена наилучшим образом в соответствии с техническими регламентами и требованиями. Для того, чтобы получить хороший результат, очень часто применяют пенопласт. Состоящий на 98% из воздуха он является прекрасным утеплителем. На него практически не оказывают воздействия агрессивные химикаты, асфальтовое покрытие, а также солевые растворы, цемент, грунтовые воды и многое другое.Пенополистирол применяется обычно в трехслойных фундаментных блоках. Он располагается в средней части конструкции. Иногда, правда, возможно применение материала на строительном объекте в качестве несъемной опалубки для монолитного фундамента. В этом случае можно сэкономить на расходе стройматериала и затратах на оплату труда рабочей бригады.