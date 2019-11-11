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Спортсмен з Рівненщини виборов бронзу на чемпіонаті світу

Спорт 11-лис, 2019, 15:029 prov 343
З 7 по 15 листопада в м. Дубаї (ОАЕ) проходить чемпіонат світу з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору та вадами розумового і фізичного розвитку.
У складі збірної команди України участь у даних змаганнях бере вихованець Рівненського регіонального центру «Інваспорт» Роман Новак.
У змаганнях з метання спису Роман посів ІІІ місце серед 13 чоловіків у класі – F64 з результатом 57,36 м та виборов ліцензію на участь у XVI літніх Паралімпійських іграх 2020 року, які відбудуться у м. Токіо (Японія).
Підготував спортсмена тренер Трофимчук М.В.
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