УКРАЇНСЬКІ НАУКОВЦІ: НА РІВНЕНЩИНІ Є ЧИСТИЙ ВОДЕНЬ

Науковці Національної академії наук підтверджують наявність на території України природного водню в земних недрах. І працюють над способом його добування. Про це під час наради з питань водневих технологій при Мінекоенерго повідомив академік-секретар Відділення наук про Землю Національної академії наук України Олександр Пономаренко, повідомляє kosatka.media.
За його словами, українські науковці займаються розробками на основі теорії про те, що в центральній частині Землі є водень, який виділяється на поверхню через розломи в результаті тектонічних процесів.
Пономаренко запевнив, що у Відділенні наук про Землю НАНУ вивчають питання процесів утворення такого водню і експериментально підтверджують цю теорію. За даними науковця, у світі вже є свердловини, які таким чином видобувають водень, що має чистоту 98%. Зокрема, у Малі.
«В Україні, у Рівненській області є природні асоціації порід, аналогічні з малійськими, і по віку, і по складу. Ми вже знайшли такі зони. Прохання до Міністерства природних ресурсів і Мінекоенерго допомогти нам із свердловинами. Очікуємо, що в найближчому майбутньому отримаємо водень», – розказав Пономаренко.
Він назвав цей напрямок добування водню для України надзвичайно перспективним.
Нагадаємо, Міністерство енергетики і захисту довкілля заявило про високу зацікавленість водневими технологіями як можливістю трансформування енергетики в Україні.