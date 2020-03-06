Продукти на полицях супермаркетів будуть — вантажівки з товарами курсують між країнами без перешкод

Поліська митниця Держмитслужби повідомляє, що відучора Україна закрила кордон, аби вберегти громадян від загрози заразитися на коронавірус. Втім, це обмеження не стосується вантажних перевезень. Україна не може дозволити собі перебої у постачанні сировини чи критичного імпорту, проведення експортних операцій.
#Загальний_товарообіг в зоні діяльності Поліської митниці Держмитслужби за 100 днів функціонування склав 15211 млн. грн., в тому числі: експорт – 6371 млн. грн., імпорт – 8840 млн. грн.
В зоні діяльності Поліської митниці функціонує 5 пунктів пропуску, з них відкриті 4 (крім руху в пішому порядку): «Прикладники», «Дольськ», «Удрицьк», «Городище» та контрольно - пропускний пункт «Сарни».
Важлива інформація для громадян від митниці :
1. 90% товарів, які ми споживаємо, — вітчизняного виробництва. Ми не є критично залежними від імпортованих продуктів харчування.
2. Вантажні перевезення здійснюються нон-стоп. Маршрути для вантажних автомобілів можуть бути переплановані з одних пунктів пропуску на інші, — близько сотні тимчасово призупинили свою роботу на час карантину — подекуди можуть утворюватися черги із вантажівок на кордоні у зв'язку з їх ретельнішим санітарним контролем, але вони з товаром курсують між країнами без перешкод кожного дня. Держмитслужбою підготовлено інтерактивну карту, на якій показано закриті і відкриті пункти пропуску. Окремо зазначені ті, на яких призупинене пішохідне сполучення. Карта знаходиться за посиланням: http://www.customs.gov.ua/?p=533
3. Сьогодні Верховна Рада підтримала малий та середній бізнес на час карантину, ухваливши закон №3220. Закон, зокрема, запроваджує податкові канікули з 1 березня по 30 квітня: звільняє ФОП від сплати ЄСВ, а також звільняє від земельного податку, податку на об’єкти нежитлової нерухомості, орендної плати за земельні ділянки;
забороняє перевірки господарської діяльності (крім групи з високим ступенем ризику) до 31 травня, а також документальні та фактичні перевірки податковою службою до 18 травня;
скасовує штрафи за порушення податкового законодавства, вчинені з 1 березня по 30 квітня.
Поліська митниця Держмитслужби