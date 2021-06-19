ТУРНІР ДО ДНЯ КОНСТИТУЦІЇ

Цікавий виїздний турнір організували шахісти сарненщини до дня Конституції. На голубому озері урочища Коплище провели з відпочинком бліц-турнір по 10 хвилин на партію.З початком турніру свої претензії на виграш окреслили Олександр Абрамчук, Андрій Чернецов, Володимир Галаган та Олексій Жакун. Перші 4 тури вони пройшли без поразок. У 5 турі Андрій Чернецов завдав поразки Олексію Жакуну і відчепив останнього від лідерів.В слідуючих двох турах Олександр Абрамчук провів аналогічну операцію спочатку з Володимиром Галаганом, а потім і з Андрієм Чернецовим. Внаслідок чого повернув до кагорти лідерів Олексія Жакуна, який на додачу встиг впоратися ще з Володимиром Галаганом. В останньму турі Олександру Абрамчуку в поєдинку з Олексієм Жакуном достатньо було нічиєї, однак він в красивому стилі просто розтрощив опонента і з 100% результатом в 9.0 очок завоював трофей. У Олексія Жакуна та Володимира Галагана по 7,0 очок. Срібна нагорода завдяки кращому коефіцієнту бухгольця дісталася гостю із Дубровиці.1.Абрамчук Олександр, 1764, Чудель – 9,02.Жакун Олексій, 1912, Дубровиця –7,03.Галаган Володимир, 1752, Сарни – 7,04.Чернецов Андрій, 1766, Сарни – 6,05.Годунко Віталій, 1702, Сарни – 4,06.Курачик Віктор, 1606, Сарни – 4,07.Стоноженко Михайло, 1752, Сарни – 3,58.Юрчук Віктор, 1422, Сарни – 3,59.Стоноженко Ірина , 1600, Сарни – 2,510.Якимчук Василь, 1699, Сарни –2,011.Павлюк Семен, 1606, Сарни – 1,512.Макаревич Віктор, 1380, Сарни – 1,0