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ТУРНІР ДО ДНЯ СВЯТОЇ ПОКРОВИ

Спорт 16-окт, 2021, 09:009 prov 3
Черговий деcятий етап на визначення володаря кубка м. Сарни з шахів 2021 року пройшов в приміщенні МБК «Залізничник» і був присвячений до Дня Святої Покрови. Зіграли турнір в 7 турів по 15 хвилин на партію кожному з учасників.
    Непередбачуваним і несподіваним вийшов. як початок так і завершення турніру. Але все по-порядку. Спочатку лідерство захопили Юрій Корсун, Іван Копищик, Віктор Макаревич та Віктор Юрчук, які до цього зірок з неба не хапали. Всі подумали, що це тимчасово. Але самі лідери так не гадали і продовжували справно набирати очки. Причому обігрували вони високорейтинговихт шахістів. Після пяти турів знову несподіванка, до квартету лідерів доєднався Віктор Курачик. На очко від них відставали досвідчені Олександр Цицюра, Олекасандр Абрамчук, Віктор Параниця, Олексій Жакун та Віталій Годунко. За тур до закінчення на пядестал пошани претендували більше десяти інтелектуалів. Партії останньго туру: Віктор Курачик-Віктор Юрчук 1-0, Олексій Жакун- Іван Копищик 1-0, Юрій Корсун-Олександр Цицюра 1-0, Микола Копищик-Віктор Параниця 0-1, Годунко Віталій-Олександр Абрамчук 0-1 внесли останні корективи в турнірну таблицю. Вперше переможцем етапу став Юрій Корсун – його результат 6.0 очок. Срібло у важкій боротьбі з результатом 5.0 очок здобув Олексій Жакун. По 4.5 очок набрали Віктори Курачик, Юрчук і Параниця. Завдяки кращим додатковим показникам вперше бронзову нагороду виборов Віктор Курачик. У Віктора Юрчука – четверте місце, Віктор Параниця замкнув пятірку кращих.
Турнірна таблиця:
1.Корсун Юрій, 1950, Сарни – 6,0
2.Жакун Олексій, 2126, Дубровиця – 5,0
3.Курачик Віктор, 1900, Сарни – 4,5
4.Юрчук Віктор, 1888, Сарни – 4,5
5.Параниця Віктор, 2050, Сарни – 4,5
6.Копищик Іван, 1887, Сарни – 4,0
7.Цицюра Олександр, 1986, Сарни – 4,0
8.Абрамчук Олександр, 2013, Чудель – 4,0
9.Годунко Віталій, 1992, Сарни – 3,5
10.Якимчук Василь, 2012, Сарни – 3,5
11.Галаган Володимир, 2033, Сарни – 3,0
12.Макаревич Віктор, 1972, Сарни –3,0
13.Копищик Микола, 1887, Сарни – 3,0
14.Мороз Микола, 1900, Стрільськ – 3.0
15.Чернецов Андрій, 2039, Сарни – 3,0
16.Павлюк Семен, 1883, Сарни – 3,0
17.Білотіл Артем,1850, Стрільськ – 1,5
18.Зань Іван, 1933, Сарни – 1,0
    По закінченню основного турніру учасники зіграли бліц турнір до дня захисників Вітчизни в 7 турів по 5 хвилин. Він цікавий тим, що всі попередні лідери (хіба що окрім Олексія Жакуна) розташувалися з протилежного кінця турнірної таблиці. Мабуть попередній турнір відібрав багато сил, енергії та емоцій. Його результати в нижченаведеній таблиці.
Турнірна таблиця ліц 7 турів по 5 хвилин):
1.Параниця Віктор, 2050, Сарни – 5,5
2.Цицюра Олександр, 1986, Сарни – 5,0
3.Чернецов Андрій, 2039, Сарни – 5,0
4.Галаган Володимир, 2033, Сарни – 4,5
5.Жакун Олексій, 2126, Дубровиця – 4,5
6.Абрамчук Олександр, 2013, Чудель – 4,5
7.Копищик Іван, 1887, Сарни – 3,5
8.Копищик Микола, 1887, Сарни – 3,5
9.Якимчук Василь, 2012, Сарни – 3,0
10.Годунко Віталій, 1992, Сарни – 2,5
11.Корсун Юрій, 1950, Сарни – 2,0
12.Павлюк Семен, 1883, Сарни – 2,0
13.Юрчук Віктор, 1888, Сарни – 2,0
14.Курачик Віктор, 1900, Сарни – 2,0





Олександр Абрамчук, Сарни.
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