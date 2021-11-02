Вакцинувався сам – переконай інших

Актуально 02-ноя, 2021, 09:049 prov 0

В Україні нові коронавірусні антирекорди. Лише за один тиждень жовтня до лікарень потрапили 33 тисячі 551 людина. У багатьох реанімаціях бракує місць для ковідних хворих, а цифри померлих лише збільшуються. Хворих так багато, що медики просто падають з ніг від утоми. Чи можна якось зарадити у цій ситуації? Так. Вакцинуватися і переконати зробити це інших. Розповісти родичам, друзям і сусідам правду про щеплення від COVID-19. Як зробити це ефективно, дізнався Центр громадського моніторингу та контролю.

Нові антирекорди

У жовтні кількість нових випадків COVID-19 перевищила 20 тисяч на день. Щодня понад 2 тисячі хворих потрапляють до лікарень із ускладненнями. Через стрімке поширення COVID-19 15областей перейшли у червону епідемічну зону. А 26 жовтня медики зафіксували новий антирекорд смертності від коронавірусу – 734 людини.

У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що 94% госпіталізованих не мають жодної дози антиковідної вакцини. Лікарі ситуацію підтверджують.

«Щоденно маю десятки дзвінків із проханням допомогти перевести в реанімацію чи госпіталізувати родичів, знайомих чи знайомих знайомих. На моє запитання, чи вакциновані, в 99,9% випадків – відповідь «НІ», – написав на своїй сторінці у фейсбуку Сергій Дубров, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.

Науковці вважають, що мінімізувати кількість тяжких випадків від COVID-19 можна, якщо щепити 70-75% українців.

«Чому ми закликаємо всіх вакцинуватися? Так, можливо, після вакцинації циркуляція вірусу продовжиться, але вона не буде критичною для системи охорони здоров’я. Ми не лише врятуємо життя, а й не будемо навантажувати систему, і ті, хто потребують допомоги з іншими хворобами, зможуть її отримати», – сказав в інтерв’ю «Українській правді» міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Станом на 31 жовтня в країні було повністю щеплено 7 449 818 людей. Це лише 18% населення.

Власний приклад – найкращий аргумент

Розповісти іншим про свій досвід і розвінчати міфи довкола щеплень – це те, що без зусиль може зробити кожен вакцинований українець. Щоб переконати інших, фахівці ЮНІСЕФ радять дотримуватися низки правил. Найперше – бути впевненим і доброзичливим, опиратися на власний приклад і науково доведені факти та ні в якому разі не засуджувати людину. Не варто починати розмову із наступу. Слід спочатку вислухати співрозмовника, почути його позицію, страхи і сумніви.

Важливо зібрати аргументи, які переконають конкретну людину. Для батьків вони можуть бути одними, для знайомих чи колег – іншими. Наприклад, батьки можуть мати хронічні хвороби, а отже, вищий ризик ускладнень від коронавірусу. Тому варто наголосити, що найкращий захист – це вакцинація. Тим часом колеги можуть прийняти аргумент свободи пересування, яку надає документ провакцинацію.

Не слід зайвий раз залякувати тих, хто сумнівається. Краще нагадати, що вакцинація поверне звичні речі, які зникли через пандемію. Також добре працює власний досвід та інформація про щеплення знайомих та односельців.

Іноді замість довгих слів про переваги вакцинації краще одразу запропонувати допомогу із записом на щеплення.

Пріоритет – літні люди

Особливу увагу слід звернути на невакцинованих літніх людей. Вони не завжди мають доступ до інформації, а ризики тяжко захворіти для них найвищі. За статистикою 8 із 10 летальних випадків від COVID-19 припадають на людей похилого віку. Тож вони особливо потребують захисту, який дає антиковідна вакцина. Однак нині серед вакцинованих лише 25% – люди старше 60 років.

Щоб переконати літніх людей щепитися, можна скористатися тими самими порадами. Передусім необхідно запитати бабусю чи дідуся, чому вони не хочуть вакцинуватися. На чому ґрунтується їхнє небажання? Далі слід аргументовано розвінчати страхи і міфи, які вони почули про вакцини.

Допомагають пояснити людям літнього віку, як захистити себе від коронавірусу та чому важливо вакцинуватись, інфоволонтери боротьби з COVID-19. Стати інфоволонтером може кожен охочий, адже для цього варто лише завантажити матеріали щодо вакцинації від COVID-19 за посиланням bit.ly/infovolunteersua.

У цих матеріалах є відповіді на всі основні питання про вакцинацію: які вакцини наявні в Україні та як вони працюють, що робити людям із хронічними захворюваннями, які є реальні протипоказання до щеплень, які можуть бути побічні реакції і як так швидко винайшли безпечні вакцини.

Свою позицію можна підкріпити думкою лікарів. Наприклад, показати відео, де експерт пояснює загрози та наслідки COVID-19 для людей похилого віку. Також можна прочитати дослідження міжнародних науковців.

Важливо детально розповісти про вакцини і реакції, які можуть виникнути на щеплення. Необхідно запевнити, що температура, слабкість і біль в місці уколу є нормальними явищами і минають за кілька днів. А імунітет, набутий після вакцинації, залишиться на місяці.

Крім цього, інфоволонтер може роздрукувати у себе вдома листівку з перевіреною та правдивою інформацією про вакцинацію, щоби залишити її людині літнього віку, чи плакат, на якому є можливість вписати найближчий пункт чи центр вакцинації, й розмістити його в людному місці.

Краще не лише допомогти літнім людям із записом на вакцинацію, а й провести їх на щеплення до пункту чи центру вакцинації.

Достовірну інформацію про щеплення від COVID-19 в Україні можна знайти на сайті vaccination.covid19.gov.ua, вайбер-каналі МОЗ (https://bit.ly/3w65aOa), а також на сайтах ЮНІСЕФ unicef.org/ukraine, ВООЗ who.int/topics/vaccines/en та на каналі медичної експертки ЮНІСЕФ Катерини Булавінової surl.li/agmfm.

Вакцинуватись можна у найближчому центрі чи пункті вакцинації. Дізнатись адресу та телефон можна на сайті vaccination.covid19.gov.ua/list чи за номером безкоштовної гарячої лінії 0 800 60 20 19.