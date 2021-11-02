Якою буде головна ялинка країни - 2022

Щоб уникнути великого скупчення людей на Софійській площі, атракціони та активності вирішили перенести за місто.

Головна новорічна ялинка країни на Софійській площі цього року буде прикрашена на тему народження Ісуса Христа. Цією інформацією поділився президент Folk Ukraine, організатор новорічного свята в столиці Ігор Добруцький в ефірі «Радіо Київ – 98 FМ».