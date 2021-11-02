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Якою буде головна ялинка країни - 2022

Розваги, дозвілля 11-ноя, 2021, 15:319 swet 0
Щоб уникнути великого скупчення людей на Софійській площі, атракціони та активності вирішили перенести за місто.
Головна новорічна ялинка країни на Софійській площі цього року буде прикрашена на тему народження Ісуса Христа. Цією інформацією поділився президент Folk Ukraine, організатор новорічного свята в столиці Ігор Добруцький в ефірі «Радіо Київ – 98 FМ».
За його словами, ялинку збираються прикрасити на різдвяну тематику – з наметом, вертепом та історією народження Христа. Навколо ялинки створять панно, де буде зібрано 38 героїв зі Святого сімейства.
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