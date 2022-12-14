Головний металіст минулого століття - Тайлер каже, що і нині полюбляє метал

У рок-товаристві заговорили знову про Стівена Тайлера, - лідера американського гурту в стилі – Метал. Він, після проходження чергової реабілітації в афганському реабілітаційному центрі заявив про відновлення карєри.
У 1970-х і на початку 1980-х років, Тайлер був також відомий за його пристрасть до наркотиків і алкоголю. Протягом його яскравих і динамічних виступів, він зазвичай виходив на сцену в яскравому і кольоровому одязі, і його фірмовим знаком стали мікрофонні стійки, з прив'язаними на них шарфами. Його ім'я знаходиться на 99-й позиції в списку Найкращих Вокалістів журналу Rolling Stone. Також він відмічений на 3-у рядку в хіт-параді вокалістів 100 Parader's Metal.
Народився 26 березня1948 року в місті Йонкерс американського штату Нью-Йорк. Предки Стівена Тайлера зі сторони батька (який також був музикантом, тільки в жанрі класичної музики) — італійського і німецького походження, а по лінії матері — польського, українського та американського. Батько матері був українцем.
1970 року з гітаристом Джо Перрі заснував гурт Aerosmith. В гурті, окрім вокалу, грає відразу на декількох інструментах: губна гармоніка, клавішні, ударні, бас-гітара, мандоліна, скрипка, флейта.
В одному з інтервю, він не втомлюється казати. Що його хобі – це хеві-метал, метал і метал…
У 1970-х і на початку 1980-х років, Тайлер був також відомий за його пристрасть до наркотиків і алкоголю. Протягом його яскравих і динамічних виступів, він зазвичай виходив на сцену в яскравому і кольоровому одязі, і його фірмовим знаком стали мікрофонні стійки, з прив'язаними на них шарфами. Його ім'я знаходиться на 99-й позиції в списку Найкращих Вокалістів журналу Rolling Stone. Також він відмічений на 3-у рядку в хіт-параді вокалістів 100 Parader's Metal.
Народився 26 березня1948 року в місті Йонкерс американського штату Нью-Йорк. Предки Стівена Тайлера зі сторони батька (який також був музикантом, тільки в жанрі класичної музики) — італійського і німецького походження, а по лінії матері — польського, українського та американського. Батько матері був українцем.
1970 року з гітаристом Джо Перрі заснував гурт Aerosmith. В гурті, окрім вокалу, грає відразу на декількох інструментах: губна гармоніка, клавішні, ударні, бас-гітара, мандоліна, скрипка, флейта.
В одному з інтервю, він не втомлюється казати. Що його хобі – це хеві-метал, метал і метал…