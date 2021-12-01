Алкогольний синдром зрівнює бомжа-алкоголіка та алкоголіка-мільйонера

Фахівці кажуть, що в стані сп’яніння, людина незалежно від свого віку і статусу, місця перебування має однакові симптоми. Адже п’яна людина, незалежно хто вона, які в неї статки чи професія – однаково починає хамити, стає агресивною, непривабливою, брутальною, огидною. А інколи від такої людини потрібно просто тікати, бо можуть бути і невідворотні чи летальні наслідки…

На жаль, дійсно від алкоголізму, чи просто потягу до нього - важко позбутися будь-кому. Адже, щоб поставити жирну крапку в даному процесі - потрібно мати велику і міцну силу волі, яка не купується ні за які гроші.

* Первинна стадія , що характеризується легким алкогольним сп'янінням (не більше 0,5 - 1,4 ‰ алкоголю виявленого в крові). Стадія характеризується приємним підйомом настрою, благодушністю, і навіть відчуттям комфорту, прагненням до спілкування з іншими людьми. Однак на цій стадії знижується здатність концентрувати свою увагу. При цьому судження людини можуть ставати легковажними, а власні можливості стають значно завищеними. Всі виникаючі в такому стані неприємності зазвичай сприймаються набагато спокійніше і значно простіше. Зауважимо, що особи в стані даної ступені алкогольного сп'яніння частенько в стресових ситуаціях можуть виглядати навіть спокійніше і витриманіше аніж абсолютно тверезі люди. На цій стадії може порушуватися сприйняття часу, а так само простору, і тому особливо небезпечно таке алкогольне сп'яніння для працюючих на транспорті або ж з небезпечними рухомими механізмами. Спогади про все, що відбувається під час періоду сп'яніння, як правило, зберігаються, причому в повному обсязі.

* Середня ступінь алкогольного сп'яніння (в крові виявляють від 1,5 - до 2,4 ‰ алкоголю). На даній стадії алкогольного сп'яніння частенько з'являються дратівливість, незадоволення ситуацією, агресія і злість. Ось тепер цілком можливо саме агресивна поведінка. З легкістю з'являються і повністю виходять з-під людського контролю переживання (відбувається переоцінка власних можливостей, з'являються образи або докори в адресу багатьох оточуючих осіб). Може наростати порушення координації всіх рухів, так само поступово буде розвиватися сонливість і неприємна млявість. Як правило, сп'яніння середнього ступеню змінюється глибоким тривожним сном. А ось при пробудженні завжди відчуваються наслідки тієї чи іншої ступені алкогольної інтоксикації серед яких можна зустріти слабкість, неприємну млявість, відчуття розбитості, емоційного виснаження та подавленості. З'являється пригнічений настрій, спрага, зниження або навіть повна відсутність нормального апетиту. Частенько можуть бути неприємні відчуття безпосередньо в області серця.

* Важка ступінь алкогольного сп'яніння (коли в крові людини 2,5 - 3 і більше ‰ алкоголю). Стадія може супроводжуватися крайнім порушенням орієнтування в навколишньому світі, мова пацієнта сповільнюється, втрачається нормальна міміка. Можуть відзначатися так звані вестибулярні розлади: сильне запаморочення, часта нудота та блювота. При подальшому збільшенні ступеню алкогольного сп'яніння завжди будуть посилюватися порушення свідомості, аж до розвитку такого стану як кома, при якому може сповільнюватися дихання людини, знижуватися тонус її серцево-судинної системи, виникає швидка розслабленість всіх м’язів в результаті чого може настати неконтрольований стан цілковитої нерухомості тіла людини. В деяких випадках цілком можливі сильні судомні напади. Актуальна загроза паралічу дихального або ж судиннорухового центру, цілком може наступити навіть смерть такої людини. Зауважимо що важке алкогольне сп'яніння, як правило, завжди супроводжується практично повною амнезією.