Алкогольний синдром зрівнює бомжа-алкоголіка та алкоголіка-мільйонера

Фахівці кажуть, що в стані сп’яніння, людина незалежно від свого віку і статусу, місця перебування має однакові симптоми. Адже п’яна людина, незалежно хто вона, які в неї статки чи професія – однаково починає хамити, стає агресивною, непривабливою, брутальною, огидною. А інколи від такої людини потрібно просто тікати, бо можуть бути і невідворотні чи летальні наслідки…
На жаль, дійсно від алкоголізму, чи просто потягу до нього - важко позбутися будь-кому. Адже, щоб поставити жирну крапку в даному процесі - потрібно мати велику і міцну силу волі, яка не купується ні за які гроші.
* Первинна стадія, що характеризується легким алкогольним сп'янінням (не більше 0,5 - 1,4 ‰ алкоголю виявленого в крові). Стадія характеризується приємним підйомом настрою, благодушністю, і навіть відчуттям комфорту, прагненням до спілкування з іншими людьми. Однак на цій стадії знижується здатність концентрувати свою увагу. При цьому судження людини можуть ставати легковажними, а власні можливості стають значно завищеними. Всі виникаючі в такому стані неприємності зазвичай сприймаються набагато спокійніше і значно простіше. Зауважимо, що особи в стані даної ступені алкогольного сп'яніння частенько в стресових ситуаціях можуть виглядати навіть спокійніше і витриманіше аніж абсолютно тверезі люди. На цій стадії може порушуватися сприйняття часу, а так само простору, і тому особливо небезпечно таке алкогольне сп'яніння для працюючих на транспорті або ж з небезпечними рухомими механізмами. Спогади про все, що відбувається під час періоду сп'яніння, як правило, зберігаються, причому в повному обсязі.
* Первинна стадія, що характеризується легким алкогольним сп'янінням (не більше 0,5 - 1,4 ‰ алкоголю виявленого в крові). Стадія характеризується приємним підйомом настрою, благодушністю, і навіть відчуттям комфорту, прагненням до спілкування з іншими людьми. Однак на цій стадії знижується здатність концентрувати свою увагу. При цьому судження людини можуть ставати легковажними, а власні можливості стають значно завищеними. Всі виникаючі в такому стані неприємності зазвичай сприймаються набагато спокійніше і значно простіше. Зауважимо, що особи в стані даної ступені алкогольного сп'яніння частенько в стресових ситуаціях можуть виглядати навіть спокійніше і витриманіше аніж абсолютно тверезі люди. На цій стадії може порушуватися сприйняття часу, а так само простору, і тому особливо небезпечно таке алкогольне сп'яніння для працюючих на транспорті або ж з небезпечними рухомими механізмами. Спогади про все, що відбувається під час періоду сп'яніння, як правило, зберігаються, причому в повному обсязі.
* Середня ступінь алкогольного сп'яніння (в крові виявляють від 1,5 - до 2,4 ‰ алкоголю). На даній стадії алкогольного сп'яніння частенько з'являються дратівливість, незадоволення ситуацією, агресія і злість. Ось тепер цілком можливо саме агресивна поведінка. З легкістю з'являються і повністю виходять з-під людського контролю переживання (відбувається переоцінка власних можливостей, з'являються образи або докори в адресу багатьох оточуючих осіб). Може наростати порушення координації всіх рухів, так само поступово буде розвиватися сонливість і неприємна млявість. Як правило, сп'яніння середнього ступеню змінюється глибоким тривожним сном. А ось при пробудженні завжди відчуваються наслідки тієї чи іншої ступені алкогольної інтоксикації серед яких можна зустріти слабкість, неприємну млявість, відчуття розбитості, емоційного виснаження та подавленості. З'являється пригнічений настрій, спрага, зниження або навіть повна відсутність нормального апетиту. Частенько можуть бути неприємні відчуття безпосередньо в області серця.
* Важка ступінь алкогольного сп'яніння (коли в крові людини 2,5 - 3 і більше ‰ алкоголю). Стадія може супроводжуватися крайнім порушенням орієнтування в навколишньому світі, мова пацієнта сповільнюється, втрачається нормальна міміка. Можуть відзначатися так звані вестибулярні розлади: сильне запаморочення, часта нудота та блювота. При подальшому збільшенні ступеню алкогольного сп'яніння завжди будуть посилюватися порушення свідомості, аж до розвитку такого стану як кома, при якому може сповільнюватися дихання людини, знижуватися тонус її серцево-судинної системи, виникає швидка розслабленість всіх м’язів в результаті чого може настати неконтрольований стан цілковитої нерухомості тіла людини. В деяких випадках цілком можливі сильні судомні напади. Актуальна загроза паралічу дихального або ж судиннорухового центру, цілком може наступити навіть смерть такої людини. Зауважимо що важке алкогольне сп'яніння, як правило, завжди супроводжується практично повною амнезією.
Так абстинентний синдром трапляється при II і III стадіях алкоголізму і виникає після тривалого вживання алкоголю (особливо при раптовій відміні вживання). Іноді цей стан плутають з похміллям, однак це неправильно – алкогольний абстинентний синдром (ААС) є набагато складнішим і небезпечнішим за звичайне похмілля. Які ж заходи потрібно вжити, щоб зменшити його шкоду не лише для організму, а й для оточуючих та навколишнього середовища?
На другій стадії алкоголізму абстинентний синдром ділиться на три групи за ступенем тяжкості з такими симптомами:
- 1-й ступінь тяжкості проявляється пітливістю, сухістю в роті, тахікардією. При цьому людина в змозі стримати бажання похмелитися;
- 2-й ступінь. ААС другого ступеня виникає при багатоденному зловживанні алкогольними напоями. Супроводжується він гіпертермією (підвищенням температури тіла), тахікардією та/або різким зниженням тиску, «тяжкістю» в голові, а також тремором (тремтінням) кінцівок, вік, голови або всього тіла. На цій стадії людина вже практично не може стримувати бажання похмелитися;
- 3-й ступінь тяжкості характеризується переважанням психічних розладів. Може виникати тривожний настрій, сон стає «поверхневим» і супроводжується страхітливими сновидіннями. Людина може відчувати почуття туги, тривоги, страху, провини, може проявляти агресивність;
На третій стадії алкоголізму симптоматика абстинентного синдрому стає важчою, виникає практично весь спектр як психічних, так і фізичних порушень. На цьому етапі ААС може перерости в алкогольний делірій («біла гарячка»), що супроводжується зоровими та/або слуховими галюцинаціями.
Чому виникає абстиненція
Механізм виникнення алкогольного абстинентного синдрому такий:
- після тривалого вживання алкоголю в крові накопичуються продукти розпаду етанолу. Здоровий організм «нейтралізує» ці токсини за допомогою спеціальних ферментів, які виробляються печінкою. Але організм, «приголомшений» великою кількістю алкоголю, вже не може виробляти ці ферменти;
- токсичні речовини, які утворюються в результаті розпаду етанолу і не нейтралізовані печінкою, залишаються в організмі та розносяться судинами в усі органи та органічні системи.
В результаті ААС в першу чергу страждає центральна нервова система (ЦНС) як максимально чутлива до впливу будь-яких шкідливих речовин. Після закінчення запою продукти алкогольного розпаду починають отруювати нервові волокна та головний мозок. Саме тому лікування алкогольного абстинентного синдрому в першу чергу направлене на підтримку нервової системи.
При терапії ААС необхідно зняти нездорове збудження ЦНС, після чого поступово зникають тремор, психічні розлади, а також відновлюються інші функції організму. Головне – почати лікування вчасно, щоб уникнути погіршення стану пацієнта та/або нового запою.
Як лікують абстинентний синдром при алкоголізмі
У «легких» випадках серйозне лікування ААС не потрібне, оскільки негативні симптоми проходять самостійно (в середньому за 10 днів). Однак у більш важких ситуаціях, особливо коли людина не може самостійно вийти з запою, потрібна медична допомога.
Повноцінне лікування в такому випадку складається з чотирьох основних етапів:
- зняття важкого стану за допомогою медикаментів;
- детоксикація організму. Ослаблений алкоголем організм виводить токсини дуже довго, тому необхідно допомогти йому очиститися від продуктів розпаду етанолу;
- психологічна реабілітація;
- соціальна адаптація (повернення пацієнта в соціум за підтримки фахівців).
При медикаментозній терапії можуть призначатися препарати з найрізноманітніших груп, залежно від ступеня тяжкості стану пацієнта, наявності супутніх захворювань і багатьох інших факторів.
Досить часто використовують препарати, що поєднують в собі кілька ефектів: протисудомний, антигіпоксичний, ноотропний, анксіолітичний. До таких препаратів належать, наприклад, Армадін, Тризипін та ін.
Крім того, можуть призначати:
- вітаміни та засоби, що містять іони (особливо вітаміни групи В, вітамін С, РР, сульфат магнію);
- ноотропи та церебропротектори
- препарати для зменшення тривожності, снодійні, протисудомні (нерідко всі ці засоби підбираються з групи бензодіазепінів – Діазепам, Лоразепам, Феназепам, Флунітразепам та ін., залежно від мети терапії).
- плазмаферез, спеціальна дієта тощо.
В особливо важких випадках пацієнта можуть госпіталізувати. Основні показання для його поміщення в стаціонар – сильне зневоднення та/або виснаження, виражена гіпертермія, сильний тремор кінцівок, повік, язика, наявність галюцинацій, епілептичних припадків, серйозні порушення свідомості.
Також стаціонарне лікування рекомендують у випадку, якщо у пацієнта на тлі ААС розвиваються шлунково-кишкові кровотечі, дихальна недостатність, печінкова недостатність, панкреатит, важкий бронхіт або пневмонія.
Зрозуміло, пацієнта госпіталізують також і в разі серйозних психічних розладів, при яких його стан загрожує життю чи здоров'ю людей, що поруч, або його власному життю.
ВАЖЛИВО! Вкрай необхідно при важкому перебігу ААС звернутися за медичною допомогою. В іншому випадку організм у цілому і центральна нервова система зокрема можуть серйозно постраждати, аж до розвитку важких хронічних хвороб і слабоумства. Ідуть новорічні та різдвяні свята. Залишайтесь у будь-якому випадку, при будь-яких обставинах Людиною. Бо саме поведінка, свідомість, нас, людей, і відрізняє від тварин...
ЕФИМЫЧ: Похмелье (Зачем я пил опять, дружок?) - YouTube
На другій стадії алкоголізму абстинентний синдром ділиться на три групи за ступенем тяжкості з такими симптомами:
- 1-й ступінь тяжкості проявляється пітливістю, сухістю в роті, тахікардією. При цьому людина в змозі стримати бажання похмелитися;
- 2-й ступінь. ААС другого ступеня виникає при багатоденному зловживанні алкогольними напоями. Супроводжується він гіпертермією (підвищенням температури тіла), тахікардією та/або різким зниженням тиску, «тяжкістю» в голові, а також тремором (тремтінням) кінцівок, вік, голови або всього тіла. На цій стадії людина вже практично не може стримувати бажання похмелитися;
- 3-й ступінь тяжкості характеризується переважанням психічних розладів. Може виникати тривожний настрій, сон стає «поверхневим» і супроводжується страхітливими сновидіннями. Людина може відчувати почуття туги, тривоги, страху, провини, може проявляти агресивність;
На третій стадії алкоголізму симптоматика абстинентного синдрому стає важчою, виникає практично весь спектр як психічних, так і фізичних порушень. На цьому етапі ААС може перерости в алкогольний делірій («біла гарячка»), що супроводжується зоровими та/або слуховими галюцинаціями.
Чому виникає абстиненція
Механізм виникнення алкогольного абстинентного синдрому такий:
- після тривалого вживання алкоголю в крові накопичуються продукти розпаду етанолу. Здоровий організм «нейтралізує» ці токсини за допомогою спеціальних ферментів, які виробляються печінкою. Але організм, «приголомшений» великою кількістю алкоголю, вже не може виробляти ці ферменти;
- токсичні речовини, які утворюються в результаті розпаду етанолу і не нейтралізовані печінкою, залишаються в організмі та розносяться судинами в усі органи та органічні системи.
В результаті ААС в першу чергу страждає центральна нервова система (ЦНС) як максимально чутлива до впливу будь-яких шкідливих речовин. Після закінчення запою продукти алкогольного розпаду починають отруювати нервові волокна та головний мозок. Саме тому лікування алкогольного абстинентного синдрому в першу чергу направлене на підтримку нервової системи.
При терапії ААС необхідно зняти нездорове збудження ЦНС, після чого поступово зникають тремор, психічні розлади, а також відновлюються інші функції організму. Головне – почати лікування вчасно, щоб уникнути погіршення стану пацієнта та/або нового запою.
Як лікують абстинентний синдром при алкоголізмі
У «легких» випадках серйозне лікування ААС не потрібне, оскільки негативні симптоми проходять самостійно (в середньому за 10 днів). Однак у більш важких ситуаціях, особливо коли людина не може самостійно вийти з запою, потрібна медична допомога.
Повноцінне лікування в такому випадку складається з чотирьох основних етапів:
- зняття важкого стану за допомогою медикаментів;
- детоксикація організму. Ослаблений алкоголем організм виводить токсини дуже довго, тому необхідно допомогти йому очиститися від продуктів розпаду етанолу;
- психологічна реабілітація;
- соціальна адаптація (повернення пацієнта в соціум за підтримки фахівців).
При медикаментозній терапії можуть призначатися препарати з найрізноманітніших груп, залежно від ступеня тяжкості стану пацієнта, наявності супутніх захворювань і багатьох інших факторів.
Досить часто використовують препарати, що поєднують в собі кілька ефектів: протисудомний, антигіпоксичний, ноотропний, анксіолітичний. До таких препаратів належать, наприклад, Армадін, Тризипін та ін.
Крім того, можуть призначати:
- вітаміни та засоби, що містять іони (особливо вітаміни групи В, вітамін С, РР, сульфат магнію);
- ноотропи та церебропротектори
- препарати для зменшення тривожності, снодійні, протисудомні (нерідко всі ці засоби підбираються з групи бензодіазепінів – Діазепам, Лоразепам, Феназепам, Флунітразепам та ін., залежно від мети терапії).
- плазмаферез, спеціальна дієта тощо.
В особливо важких випадках пацієнта можуть госпіталізувати. Основні показання для його поміщення в стаціонар – сильне зневоднення та/або виснаження, виражена гіпертермія, сильний тремор кінцівок, повік, язика, наявність галюцинацій, епілептичних припадків, серйозні порушення свідомості.
Також стаціонарне лікування рекомендують у випадку, якщо у пацієнта на тлі ААС розвиваються шлунково-кишкові кровотечі, дихальна недостатність, печінкова недостатність, панкреатит, важкий бронхіт або пневмонія.
Зрозуміло, пацієнта госпіталізують також і в разі серйозних психічних розладів, при яких його стан загрожує життю чи здоров'ю людей, що поруч, або його власному життю.
ВАЖЛИВО! Вкрай необхідно при важкому перебігу ААС звернутися за медичною допомогою. В іншому випадку організм у цілому і центральна нервова система зокрема можуть серйозно постраждати, аж до розвитку важких хронічних хвороб і слабоумства. Ідуть новорічні та різдвяні свята. Залишайтесь у будь-якому випадку, при будь-яких обставинах Людиною. Бо саме поведінка, свідомість, нас, людей, і відрізняє від тварин...
ЕФИМЫЧ: Похмелье (Зачем я пил опять, дружок?) - YouTube