Коефіцієнт Бергера визначає призерів

Вже шостий за ліком фінал на визначення абсолютного чемпіона Сарненського району з шахів було проведено в мальовничому урочищі «Вовчі гори» . У 2021 році провели 9 із 12 запланованих (решті завадив KOVID-19) етапів відкритого кубка Сарненського районум в яких прийняло участь 304 спортсмени. По сумарному їх результату визначили дванадцятку найсильніших шахістів для участі в головному і завершальному змаганні року.Турнір проходив за коловою системою в 11 турів та контролем часу по 90 хвилин на партію кожному учаснику з обрахунком національного рейтингу з класичних шахів.Стартові тури показали, що боротьба буде вкрай запеклою та напруженою. Добре стартувати вдалося лише Дмитру Андрєєву (м. Володимирець), який тільки в 4 турі втратив пів-очка, зігравши внічию з Петром Іллюком (м. Березне), котрий йшов другим. В 5 турі він знову втрачає очки, зігравши внічию з Олександром Параницею. Цим шансом швиденько скористалися Олексій Жакун (м.Дубровиця) та Петро Іллюк, які свої партії виграли та наздогнали втікача. На пів-очка від них відставав Олександр Абрамчук. В 6 турі Дмитро взагалі зазнає несподіваної поразки від Василя Атаманця (м. Березне), а Олександр Абрамчук в красивому стилі переграє Олексія Жакуна, та разом з Петром Іллюком очолили турнірні перегони.У 7 турі лідери зіграли між собою де перевага була на боці Петра Іллюка, чим він ще більше зміцнив своє лідеруюче становище. Трійка переслідувачів Дмитро Андрєєв, Олексій Жакун та Олександр Абрамчук не давали йому спокійного життя, дихаючи в спину. В 9 турі Дмитро Андрєєв виграє у Олексія Жакуна та наздоганяє Петра Іллюка, який не зміг переграти свого земляка Василя Атаманця – нічия. Олександр Абрамчук і Олександр Параниця також свій поєдинок завершують миром. Хвилюючим очікувався останній тур і не дарма. Всі лідери свої партії виграли, та чекали останньої сутички в якій грали претендент на золоту нагороду Дмитро Андрєєв та Віктор Сергійчук, що знизу замикав турнірну таблицю. Ефектна перемога Віктора Сергійчука показала, що на цьому святі слабких суперників апріорі не було.Отже, абсолютним чемпіоном відкритого кубка Сарненського району з шахів 2021 року з результатом 9,5 очик став Петро Іллюк. По 8,0 очок набрали Дмитро Андрєєв, Олексій Жакун та Олександр Абрамчук. Для визначення призерів довелося рахувати додаткові показники. В даному турніри це коефіцієнт Бергера ( складається із суми всіх очок суперників у яких учасник виграв, плюс половина суми очок суперників з якими учасник зіграв внічию). Завдяки кращому коефіцієнту Бергера срібну нагороду виборов Дмитро Андрєєв, бронзова дісталася Олексію Жакуну. Олександр Абрамчук задовільнився четвертим місцем. Пяте місце за Олександром Параницею, на шостій сходинці розташувався Іван Зань – у обох по 5,5 очок.Високий рівень та якість змагань пойшла завдяки фінансової підтримки ТОВ SOWa ( директор Володимир Гарбар), магазину «Мясоїжка» ( керівник Роман Семенчук) та мецената Юрія Никитюка1.Іллюк Петро,2264, Березне – 9,52.Андрєєв Дмитро,2272, Володимирець –8,03.Жакун Олексій,2123, Дубровиця –8,04.Абрамчук Олександр, 2013, Чудель – 8,05.Параниця Олександр, 2237 Сарни –5,56.Зань Іван, 1933, Сарни – 5,57.Кінчур Анатолій,2006, Сарни – 5,08.Годунко Віталій, 1992, Сарни – 4,09.Копищик Микола, 1887, Сарни – 4,010.Атаманець Василь,2015, Березне – 3,511.Сергійчук Віктор,1895, Стрільськ – 3,012.Касянець Сергій,1829, Березне – 2,0Олександр АБРАМЧУК,Сарни.