Великі десантні кораблі збиралися причалити до одеського пляжу "Лузанівка".
Командування російських військ збиралося причалити великі десантні кораблі до одеського пляжу "Лузанівка", але в останній момент росіяни попросили Україну дати можливість покинути затоку.
Про це повідомляє "Думська".
"Українська ППО та інші захисники Одеси готувалися дати рішучу відсіч противнику, але в останній момент росіяни вийшли на зв'язок і попросили дати їм можливість покинути затоку", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що на кораблях російських нацистів стався бунт: строковики відмовилися виконувати наказ і штурмувати узбережжя великого міста-мільйонника, оскільки мають там своїх родичів та проти кровопролиття. Солдатів налякали українські морпіхи, більшість яких провели на війні по п'ять і більше років. А також, за словами одеситів, "Сам Бог допоміг", оскільки третій день на Одеському узбережжі не вщухає шторм. Також більшість кримчан сьогодні стверджують, що "руській мір" не приніс того в Крим, що обіцяв, - та при укрїнській владі їм жилося краще і спокійніше.