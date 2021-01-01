Благодійний турнір для захісників Вітчизни

Дванадцять представників Сарненської районної федерації шахів та міського ШШК «Дебют» зібралися минулої неділі та висловили своє рішучезагарбницькій руйнівній війні російських окупантів та путінської орди в Україні. Після чого провели бдагодійний патріотичний турнір в девять турів по 10 хвилин на партію. Переможцем змагання став Микола Копищик, друге місце посів Андрій Чернецов, третє місце за Олександром Абрамчуком. По завершенні турніру учасники зібрали кошти в розмірі 6000 гривень та перерахували їх захисникам збройних сил України.Матеріал виданий з закликом до всіх громадських організацій району і області підтримати нашу ініціативу справою та ділом. З повагою!Слава Україні ! Героям слава!1.Копищик Микола,1689, Сарни – 7,02.Чернецов Андрій,1782, Сарни – 6,03.Абрамчук Олександр, 1723, Чудель –6,04.Стоноженко Михайло,1702, Сарни – 6,05.Зань Іван, 1600, Сарни – 5,56.Годунко Віталій, 1694, Сарни – 5,07.Якимчук Василь,1653, Сарни – 5,08.Параниця Віктор,1812, Сарни – 5,09.Цицюра Олександр,1748, Сарни – 4,510.Курачик Віктор, 1586, Сарни – 4,511.Корсун Юрій, 1708, Сарни – 4,012.Галаган Володимир, 1765, Сарни –3,5Олександр АБРАМЧУК,Сарни.