Благодійний турнір для захісників Вітчизни

Дванадцять представників Сарненської районної федерації шахів та міського ШШК «Дебют» зібралися минулої неділі та висловили своє рішуче НІ! загарбницькій руйнівній війні російських окупантів та путінської орди в Україні. Після чого провели бдагодійний патріотичний турнір в девять турів по 10 хвилин на партію. Переможцем змагання став Микола Копищик, друге місце посів Андрій Чернецов, третє місце за Олександром Абрамчуком. По завершенні турніру учасники зібрали кошти в розмірі 6000 гривень та перерахували їх захисникам збройних сил України.
Матеріал виданий з закликом до всіх громадських організацій району і області підтримати нашу ініціативу справою та ділом. З повагою!
Слава Україні ! Героям слава!
Турнірна таблиця:
1.Копищик Микола,1689, Сарни – 7,0
2.Чернецов Андрій,1782, Сарни – 6,0
3.Абрамчук Олександр, 1723, Чудель –6,0
4.Стоноженко Михайло,1702, Сарни – 6,0
5.Зань Іван, 1600, Сарни – 5,5
6.Годунко Віталій, 1694, Сарни – 5,0
7.Якимчук Василь,1653, Сарни – 5,0
8.Параниця Віктор,1812, Сарни – 5,0
9.Цицюра Олександр,1748, Сарни – 4,5
10.Курачик Віктор, 1586, Сарни – 4,5
11.Корсун Юрій, 1708, Сарни – 4,0
12.Галаган Володимир, 1765, Сарни –3,5
Олександр АБРАМЧУК,
Сарни.