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Іванофранківка Анна Сірокваша виборола "золото" на чемпіонаті Європи з таеквондо

Новини регіону / Спорт / Івано-Франківська область 29-апр, 2022, 06:329 prov 0
Іванофранківка Анна Сірокваша виборола "золото" на чемпіонаті Європи з таеквондо у хорватському місті Пореч. Про це на Facebook-сторінці повідомив директор "Всеукраїнського союзу таеквондо" Валентин Зорба.
Розпочався Чемпіонат Європи з таеквон-До, який проходить у м.Пореч, Хорватія. 1000 учасників з 29 країн. В перший день змагань Україна здобула золоту медаль.

Чемпіонкою Європи стала франківчанка Анюта Сірокваша . На шляху до фіналу Анна здобула 6 перемог. Шалена конкуренція, в розділі - 48 спортсменів. Своєю перемогою Ганна виконала кваліфікаційні норми для отримання спортивного звання "Майстер спорту України".
Вітаємо Ганну та її Батьків з перемогою!!!
Дякуємо Тренерам Олег Соловей та Катя Соловей за підготовку юної чемпіонки. На таеквондиському небі засяяла нова українська зірочка!
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