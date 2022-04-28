Іванофранківка Анна Сірокваша виборола "золото" на чемпіонаті Європи з таеквондо

Розпочався Чемпіонат Європи з таеквон-До, який проходить у м.Пореч, Хорватія. 1000 учасників з 29 країн. В перший день змагань Україна здобула золоту медаль.Чемпіонкою Європи стала франківчанка Анюта Сірокваша . На шляху до фіналу Анна здобула 6 перемог. Шалена конкуренція, в розділі - 48 спортсменів. Своєю перемогою Ганна виконала кваліфікаційні норми для отримання спортивного звання "Майстер спорту України".Вітаємо Ганну та її Батьків з перемогою!!!Дякуємо Тренерам Олег Соловей та Катя Соловей за підготовку юної чемпіонки. На таеквондиському небі засяяла нова українська зірочка!