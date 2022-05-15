Україна втретє здобула перемогу на Євробаченні



"Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу!

Наступного року Україна прийматиме "Євробачення"!

Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє.

Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь.

Вільний, мирний, відбудований! Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси!

Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом".

Гурт Kalush Orchestra

Світові лідери одразу привітали Україну з перемогою. Президент України Володимир Зеленський у Facebook відреагував на перемогу українського гурту Kalush Orchestra в Євробаченні-2022."Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу!Наступного року Україна прийматиме "Євробачення"!Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє.Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь.Вільний, мирний, відбудований! Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси!Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом".Гурт Kalush Orchestra посів перше місце і приніс третю в історії перемогу України в Євробаченні.Світові лідери одразу привітали Україну з перемогою.

Зокрема Борис Джонсон премєр Британії зазначив у фб: "Вітаємо Україну з перемогою на Eurovision Song Contest 2022.Це чітке відображення не лише вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу.

Неймовірно пишаюся Sam Ryder і тим, як він блискуче представляв Великобританію сьогодні ввечері".

Британський міністр оборони Бен Воллес написав: «Молодці! Ми подумки з вами!». Зокрема Борис Джонсон премєр Британії зазначив у фб: "Вітаємо Україну з перемогою на2022.Це чітке відображення не лише вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу.Неймовірно пишаюсяі тим, як він блискуче представляв Великобританію сьогодні ввечері".Британський міністр оборони Бен Воллес написав: «Молодці! Ми подумки з вами!».

Голова Євроради Шарль Мішель теж привітав Kalush Orchestra і українською процитував рядок із пісні гурту: «Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе». Він побажав Україні провести Євробачення 2023 року в Києві, у вільній та соборній Україні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала, що пісня України завоювала серце світової спільноти, і заявила, що ЄС разом з Україною.

Очільниця Європарламенту Роберта Метсола пообіцяла, що наступного року буде на Євробаченні в Києві.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель привітав Україну, написавши "Слава Україні".

Президент Естонії Алар Каріс зазначив, що європейці з нетерпінням чекають на наступний конкурс в Україні.

Президент Литви Ґітанас Наусєда також привітав Україну і побажав, щоб перемога на Євробаченні була однією з багатьох цьогорічних перемог:

«Любов завжди перемагає, правда завжди перемагає. З вами Європа, з вами наші серця».

До привітань приєднався і глава МЗС Молдови Ніколає Попеску.

Це вже третя перемога України на пісенному конкурсі Євробачення, куди представникам росії дорога закрита. Голосування вболівальників різних країн символічно засвідчило, що путінська брехлива пропаганда не працює. Це - вчорашній день і початок падіння варварської московії.

Також лідер гурту закликав увесь світ визволити мучеників Азовсталі, яких мордують рашисти.