Трьох учасників ОЗГ підозрюють в організації схеми незаконної порубки та реалізації лісу

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.





За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури трьом жителям Вараського району повідомлено про підозру у незаконній порубці, перевезенні, зберіганні та збуті лісу, вчиненому групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України).Слідством встановлено, що у вересні минулого року підприємець, власник пилорами створив і очолив стійку організовану групу, до якої у якості виконавців долучив двох спільників, братів. Вони, зокрема, відповідали за незаконні рубки дерев у лісовому масиві на території Володимирецької громади та їх доставку до пилорами. А організатор, зі свого боку, взяв на себе обробку та реалізацію деревини, яку він збував суб’єктам господарювання та фізичним особам з метою отримання прибутку та розподілу його між учасниками злочинного угруповання.Протиправну діяльність групи припинили у лютому 2022 року. До цього часу зловмисники своїми діями встигли завдати матеріальної шкоди на загальну суму 207 тис грн.Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в області, за оперативного супроводу УСР в області ДСР НП УкраїниСанкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.